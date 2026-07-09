وفد كويتي يطلع على جاهزية مطار دير الزور واستعداداته التشغيلية

photo 2026 07 09 16 15 10 وفد كويتي يطلع على جاهزية مطار دير الزور واستعداداته التشغيلية


 دير الزور-سانا
 
أجرى وفدٌ من الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، برفقة عدد من المعنيين في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، جولةً ميدانية في مطار دير الزور الدولي، للاطلاع على جاهزية المطار واستعداداته التشغيلية.

photo 2026 07 09 16 15 14 وفد كويتي يطلع على جاهزية مطار دير الزور واستعداداته التشغيلية

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجولة شملت مرافق المطار المختلفة، حيث اطّلع الوفد على البنية التحتية والتجهيزات الفنية والخدمات التشغيلية، وذلك في إطار تقييم جاهزية المطار واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين دولة الكويت ومدينة دير الزور، وقدم الجانب السوري شرحاً حول الأعمال المنجزة وجاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري لإعادة تأهيل وتشغيل المطارات السورية، وتوسيع شبكة الوجهات الجوية، بما يسهم في إعادة ربط المنطقة الشرقية بالوجهات الإقليمية والدولية، وتوفير خيارات سفر مباشرة وآمنة لأبنائها، ودعم الحركة الاقتصادية والتنموية.
 
وتواصل الهيئة مباحثاتها مع عدد من شركات الطيران العربية والإقليمية، بهدف تشغيل رحلات منتظمة إلى مطار دير الزور الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الربط الجوي ويخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

photo 2026 07 09 16 15 16 scaled وفد كويتي يطلع على جاهزية مطار دير الزور واستعداداته التشغيلية
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