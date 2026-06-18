قطر تؤكد أهمية تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن

نيويورك-سانا

جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام وبناء مجتمعات أكثر استقراراً وازدهاراً.

ونقلت وكالة الأنبا القطرية “قنا” عن المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، قولها في بيان خلال جلسة مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن: إن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً من الحروب والنزاعات، ما يستدعي تعزيز دورهن كشريك رئيسي في جهود السلام والأمن، وتكثيف الجهود الدولية لحمايتهن وتمكينهن.

كما لفتت إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق النزاعات، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية، وما يترتب عليها من مخاطر وتدهور في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.

وأكدت أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية.

وجددت قطر تأكيد التزامها بأجندة المرأة والسلام والأمن، من خلال مبادراتها الدبلوماسية وجهود الوساطة، ودعمها لمشاركة النساء في عمليات صنع القرار وبناء السلام.