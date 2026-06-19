بنك سيتي يتوقع هبوط النفط إلى 65 دولاراً مع عودة الملاحة في هرمز

photo 2026 06 19 04 56 05 بنك سيتي يتوقع هبوط النفط إلى 65 دولاراً مع عودة الملاحة في هرمز

لندن-سانا

توقع بنك سيتي، أمس الخميس، أن تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض خلال الأشهر الستة ‏إلى الاثني عشر المقبلة لتصل إلى ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأول ‏من عام 2027.‏

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط انخفضت أمس الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ ‏بدء الحرب في 28 شباط الماضي، وذلك بعد أن بدأت ناقلات النفط في الإبحار عبر ‏مضيق هرمز مع دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ، وإعلان الولايات المتحدة رفع ‏الحصار المفروض على إيران، على الرغم من أن القضايا الرئيسية بين البلدين لا تزال ‏دون حل.‏

وأشار محللون إلى أن الصادرات عبر المضيق يمكن أن تعود إلى طبيعتها في غضون ‏أشهر.‏

وشهدت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات واسعة النطاق، نتيجة التوترات التي وقعت في ‏الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي، ‏وتأثر حركة إمدادات النفط والغاز في المنطقة.‏

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