بنك سيتي يتوقع هبوط النفط إلى 65 دولاراً مع عودة الملاحة في هرمز

لندن-سانا



توقع بنك سيتي، أمس الخميس، أن تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض خلال الأشهر الستة ‏إلى الاثني عشر المقبلة لتصل إلى ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأول ‏من عام 2027.‏

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط انخفضت أمس الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ ‏بدء الحرب في 28 شباط الماضي، وذلك بعد أن بدأت ناقلات النفط في الإبحار عبر ‏مضيق هرمز مع دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ، وإعلان الولايات المتحدة رفع ‏الحصار المفروض على إيران، على الرغم من أن القضايا الرئيسية بين البلدين لا تزال ‏دون حل.‏

وأشار محللون إلى أن الصادرات عبر المضيق يمكن أن تعود إلى طبيعتها في غضون ‏أشهر.‏

وشهدت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات واسعة النطاق، نتيجة التوترات التي وقعت في ‏الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي، ‏وتأثر حركة إمدادات النفط والغاز في المنطقة.‏