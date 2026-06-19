منتخب كندا يحقق فوزه الأول في كأس العالم على حساب قطر بسداسية دون رد

photo 2026 06 19 03 17 00 منتخب كندا يحقق فوزه الأول في كأس العالم على حساب قطر بسداسية دون رد

أوتاوا-سانا

حقق المنتخب الكندي فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وجاء على حساب ‏نظيره القطري بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ‏ملعب “بي سي بليس” في مدينة فانكوفر الكندية، لحساب الجولة الثانية من منافسات ‏المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026.‏

وسجل أهداف المنتخب الكندي سايل لارين في الدقيقة 16، وجوناثان ديفيد ثلاثية في ‏الدقائق، 29، و45+3، و90+2، وناثان صليبا في الدقيقة 64، ومحمد المناعي، بالخطأ ‏في مرمى فريقه بالدقيقة 75.‏

وخاض المنتخب القطري اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبيه همام الأمين وعاصم ‏مادبو.‏

بهذه النتيجة تصدر المنتخب الكندي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدماً بفارق ‏الأهداف على المنتخب السويسري الذي يملك الرصيد ذاته، فيما يحتل منتخب البوسنة ‏والهرسك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وقطر في المركز الأخير بالرصيد ذاته ‏لكنها تتأخر بفارق الأهداف.‏
‏#سانا‏

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