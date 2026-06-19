منتخب كندا يحقق فوزه الأول في كأس العالم على حساب قطر بسداسية دون رد

أوتاوا-سانا



حقق المنتخب الكندي فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وجاء على حساب ‏نظيره القطري بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ‏ملعب “بي سي بليس” في مدينة فانكوفر الكندية، لحساب الجولة الثانية من منافسات ‏المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026.‏

وسجل أهداف المنتخب الكندي سايل لارين في الدقيقة 16، وجوناثان ديفيد ثلاثية في ‏الدقائق، 29، و45+3، و90+2، وناثان صليبا في الدقيقة 64، ومحمد المناعي، بالخطأ ‏في مرمى فريقه بالدقيقة 75.‏

وخاض المنتخب القطري اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبيه همام الأمين وعاصم ‏مادبو.‏

بهذه النتيجة تصدر المنتخب الكندي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدماً بفارق ‏الأهداف على المنتخب السويسري الذي يملك الرصيد ذاته، فيما يحتل منتخب البوسنة ‏والهرسك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وقطر في المركز الأخير بالرصيد ذاته ‏لكنها تتأخر بفارق الأهداف.‏

‏#سانا‏