وقفة شموع في بودابست تكريماً لأرواح أكثر من 20 ألف طفل ارتقوا في قطاع غزة

بودابست-سانا

نظمت سفارة فلسطين في المجراليوم وقفة شموع في العاصمة بودابست تكريماً لأرواح أكثر من 20000 طفل ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الفعالية شهدت حضور نحو 60 سفيراً وممثلاً رسمياً لعدد من الدول، إلى جانب ممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وجاليات عربية وأجنبية.

وألقى عدد من المشاركين كلمات عبرت عن الألم والحزن والدعم والتضامن مع أطفال غزة، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وتضمنت الفعالية إطلاق بالونات بيضاء وطيور حمام في السماء، كرموز للسلام والبراءة، ووقف الجميع دقيقة صمت أضاؤوا خلالها الشموع على أرواح الشهداء.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أعلنت في آب الماضي أن أكثر من 540 طفلاً يُقتلون في قطاع غزة شهرياً، محذرةً من أن عشرات الآلاف من الأطفال هناك يعانون من سوء التغذية الحاد الذي سيترك آثاراً جسدية ونفسية تلازمهم مدى الحياة.