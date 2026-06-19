وزير النفط العراقي: الصادرات ستعود تدريجياً إلى معدلاتها السابقة

photo 2026 06 19 03 32 48 وزير النفط العراقي: الصادرات ستعود تدريجياً إلى معدلاتها السابقة
واع

بغداد-سانا

أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، أمس الخميس، جاهزية الحقول النفطية لاستئناف عمليات الاستخراج، مشيراً إلى أن الصادرات العراقية ستعود تدريجياً إلى معدلاتها السابقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن العبادي قوله: إن “الحقول النفطية جاهزة لاستئناف عمليات الاستخراج”، وإن “العودة إلى الوضع الطبيعي ستتم بشكل متزايد حتى بلوغ معدلات الإنتاج السابقة”.

وأضاف الوزير: إن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” تواصلت مع جميع الزبائن لترشيح الناقلات المؤجرة والمملوكة من قبلهم لتحميل الكميات التعاقدية من النفط الخام العراقي عبر الموانئ العراقية الجنوبية، مبيناً أن عودة الصادرات ستكون تدريجية استناداً إلى انسيابية مرورها عبر مضيق هرمز.

يأتي ذلك في أعقاب التطورات الإقليمية المتعلقة بتوقيع الولايات المتحدة وإيران أمس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

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