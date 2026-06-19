ثقافة الرقة تحتفي بكتاب “منارات شرعية رقية” وتكرّم قامات فراتية

الرقة-سانا

احْتَفَتْ مديرية الثقافة في الرقة بكتاب “منارات شرعية رقية”، للباحث والشاعر حمصي فرحان الحمادة في ندوة أدبية حاشدة، زاوجت بين الحوار الفكري والقراءات الشعرية، وتوّجت بتكريم قامات ثقافية بارزة وسط حضور لافت للمهتمين والمبدعين.

وسلطت الفعالية الضوء على مضامين الكتاب وأهميته في توثيق نماذج وشخصيات بارزة في مجالات العلم والثقافة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الأدبية والفكرية المرتبطة بالمشهد الثقافي المحلي.

إضافة معرفية وتكريم لقامات الفرات

واعتبر معاون مدير الثقافة في الرقة، حسان علي الحسن، أن كتاب “منارات شرعية رقية” للباحث الحمادة يتناول أسماء وقامات علمية بارزة في مجال العلوم الشرعية، مستعرضاً مكانتها العلمية وسيرتها العطرة وإسهاماتها الفكرية، بما يشكل إضافة مهمة للمكتبة الثقافية والمعرفية.

وأشار الحسن إلى أن الفعالية شهدت توزيع نسخٍ من الكتاب على الحضور لتعميم فائدته الفكرية، كما تخللها تكريم شخصيتين من قامات الفرات الأدبية؛ الروائي إبراهيم الخليل والناقد المسرحي الدكتور حمدي موصللي، تقديراً لبصمتهما في إثراء الحركة الثقافية السورية.

كما شهدت الفعالية إلقاء قصيدة شعرية للشاعر الحمادة قدمتها الفتاة مرح إسماعيل الكلاح، حيث لاقت إعجاب الحضور وتفاعلاً واسعاً، لما تميزت به من أداء وإلقاء.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الأنشطة الثقافية التي تنظمها مديرية الثقافة في الرقة بهدف تنشيط الحركة الأدبية والفكرية، ودعم المبدعين والباحثين، وتعزيز الحراك الثقافي في المحافظة.