الكويت تدين العدوان الإيراني على ميناء صلالة بسلطنة عُمان

الكويت-سانا

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان، وما ترتب عليه من أضرار في بعض خزانات الوقود بالميناء.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر منصة “إكس”، أنّ استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد حركة التجارة الدولية وسلامة المرافق الحيوية، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على وقوف دولة الكويت إلى جانب سلطنة عُمان، مؤكدة دعمها كلّ ما من شأنه صون أمنها وحماية منشآتها الحيوية والحفاظ على استقرارها.

يشار إلى أن سلطنة عمان التي رعت المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لم تسلم من الاعتداءات الإيرانية، بعدما تعرض ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيرات.