الجيش الأردني يعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية في منطقة الأزرق شمال البلاد

عمان-سانا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء شمال البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله في بيان: “إن عملية الاعتراض تسببت في سقوط عدد من الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية المختصة تعاملت مع المخلفات لضمان سلامة الموقع وخلوه من أي مواد متفجرة.



وشدد البيان على أن القوات المسلحة الأردنية تتابع عن كثب التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، مؤكداً رفع الجاهزية إلى أعلى درجاتها لحماية أجواء البلاد والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ومنع أي انتهاك للمجال الجوي من أي طرف كان.

يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم، عن الانتهاء من تنفيذ سلسلة ضربات دفاعية استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك رداً على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية من طراز “أباتشي” أمس.