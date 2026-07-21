تحالف دعم الشرعية في اليمن: إجراءات لحماية سفننا في باب المندب وفق القانون الدولي

الرياض-سانا

أكد المتحدث باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الإثنين، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفذ إجراءاتها العملياتية، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام (1982م) لحماية سفننا البحرية بمضيق باب المندب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المالكي قوله في بيان: إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب”، لافتاً إلى أنه سيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة، باعتبار هذه التهديدات مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتنطوي تحت أعمال القرصنة البحرية.

وجدد المالكي التأكيد على أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق المغالطات، وتصعيد ميليشيا الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، مشدداً على أن السردية “الحوثية” بشأن الحصار مضللة.

وأوضح المالكي، أنه تم دخول أكثر من 300 سفينة تجارية إلى موانئ الحديدة، الصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من العام 2026م، تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية، وهي من رفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت في وقت سابق اليوم تهديداتها للملاحة البحرية، معلنة ما زعمت أنه “حظر للملاحة البحرية على السعودية”، وذلك بعد أيام من تجدد المواجهات بينها وبين الحكومة اليمنية الشرعية للمرة الأولى منذ سنوات.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم الإثنين من أن تهديدات ميليشيا الحوثي، بزعم ما أعلنت أنه “فرض حظر للملاحة البحرية على السعودية”، قد تقود إلى تصعيد إقليمي أوسع.