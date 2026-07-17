هيئة البحرية البريطانية: مسلحون يسيطرون على ناقلة في خليج عدن قبالة ‏السواحل اليمنية

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن مسلحين يشتبه في أنهم قراصنة صعدوا على متن ناقلة محملة بمواد كيميائية في خليج عدن قبالة السواحل الجنوبية لليمن، وسيطروا عليها.
ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها: “إن الناقلة (أسانا) تعرضت للحادث اليوم الجمعة، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن أن وجهتها التالية كانت ميناء بوصاصو في الصومال”.
وأوضحت أن أفراداً غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة أثناء إبحارها شرقاً في خليج عدن، على بعد نحو 65 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المكلا اليمني.
ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية بشأن هوية المهاجمين أو مصير طاقم السفينة.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 19 ميلاً بحرياً شرق مدينة خصب في سلطنة عمان.
يشار إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد توترات متزايدة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية، حيث سجلت جهات ملاحية دولية حوادث اعتراض واحتجاز وهجمات طالت عدداً من السفن وناقلات النفط، ما أدى إلى تراجع حركة العبور وارتفاع تكاليف التأمين على السفن.