هيئة البحرية البريطانية: مسلحون يسيطرون على ناقلة في خليج عدن قبالة ‏السواحل اليمنية

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن مسلحين يشتبه في أنهم ‏قراصنة صعدوا على متن ناقلة محملة بمواد كيميائية في خليج عدن قبالة ‏السواحل الجنوبية لليمن، وسيطروا عليها.‏

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها: “إن الناقلة (أسانا) تعرضت للحادث ‏اليوم الجمعة، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن أن وجهتها التالية كانت ميناء ‏بوصاصو في الصومال”.‏

وأوضحت أن أفراداً غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة أثناء إبحارها ‏شرقاً في خليج عدن، على بعد نحو 65 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المكلا ‏اليمني.‏

ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية بشأن هوية المهاجمين أو مصير طاقم ‏السفينة.‏

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ناقلة تعرضت للإصابة ‏بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 19 ميلاً بحرياً شرق مدينة ‏خصب في سلطنة عمان.‏

يشار إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد توترات متزايدة منذ بدء ‏الحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية، حيث سجلت جهات ملاحية دولية ‏حوادث اعتراض واحتجاز وهجمات طالت عدداً من السفن وناقلات النفط، ‏ما أدى إلى تراجع حركة العبور وارتفاع تكاليف التأمين على السفن.‏