تركيا ترفع صادراتها الدفاعية إلى 11 مليار دولار وتوجّه معظمها للناتو والاتحاد الأوروبي

أنقرة-سانا

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية “خلوق غورغون”، أنّ صادرات هذه الصناعات سجلت نمواً بنحو 30 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 11 مليار دولار، لافتاً إلى أن 56 بالمئة منها ذهبت إلى دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي.

وأوضح غورغون في تصريح لوكالة أنباء الأناضول على هامش “منتدى الصناعات الدفاعية” الذي انعقد أمس الثلاثاء، ضمن أعمال القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو في أنقرة ” أنّ تركيا باتت تحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً بين كبار مصدري الصناعات الدفاعية، وتُعد شريكاً موثوقاً يوفر للحلف فرص تعاون واسعة.

ولفت غورغون إلى أنّ البنية الصناعية والقدرات الإنتاجية التي تمتلكها تركيا قادرة على الإسهام في تعزيز منظومة الردع المشتركة للحلف، مشيراً إلى قدرتها على إنتاج معظم الأنظمة والمعدات البرية والبحرية والجوية والفضائية وتحت سطح البحر التي تحتاجها قواتها المسلحة.

وأكد أن تركيا لا تكتفي بتصدير المنتجات الدفاعية، بل تقدم أيضاً نماذج شراكة طويلة الأمد مع الدول الصديقة والحليفة، لافتاً إلى أنّ المنتدى شهد الإعلان عن برامج مشتريات دفاعية للناتو بقيمة تقارب 70 مليار دولار، تشمل مجالات الطائرات المسيّرة، والدفاع الجوي، والذخائر، والأقمار الصناعية والفضاء.

وتستضيف أنقرة أمس واليوم النسخة 36 من قمة “الناتو”، وجرى استهلالها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به.