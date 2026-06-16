غواتيمالا تعزز تعاونها مع الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة‎ ‌‎

photo 2026 06 16 11 11 02 غواتيمالا تعزز تعاونها مع الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة‎ ‌‎

غواتيمالا-سانا ‌‎

أعلنت غواتيمالا تعزيز تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الجريمة ‌‏المنظمة.‏
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ونقلت فرانس برس عن وزير الداخلية الغواتيمالي ماركو أنطونيو فييدا قوله خلال مؤتمر ‌‏صحفي أمس الإثنين: إن الولايات المتحدة ‌‎”‌‎تتفهم أننا ندخل عصراً جديداً‎” ‎في مكافحة ‌‏الجريمة المنظمة، مشيراً إلى وجود لقاءات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية ‌‏بهدف تنسيق التعاون في مكافحة هذه الجرائم.‏
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وكشف الوزير أن فريقاً نخبوياً من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعود إلى غواتيمالا ‌‏بعدما انسحب لغياب الدعم من جانب المدعية العامة السابقة كونسويلو بوراس، وذلك ‌‏بهدف المشاركة في اعتقال قادة عصابات فارين من العدالة. ‏
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وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أشار الأحد الماضي إلى إمكانية تنفيذ عمليات ‌‏في غواتيمالا مشابهة لتلك التي أودت بحياة زعيم عصابة “ترين دي أراغوا” نينيو غيريرو ‌‏في فنزويلا.‏

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