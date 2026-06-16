غواتيمالا تعزز تعاونها مع الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة‎ ‌‎

غواتيمالا-سانا
أعلنت غواتيمالا تعزيز تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
ونقلت فرانس برس عن وزير الداخلية الغواتيمالي ماركو أنطونيو فييدا قوله خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين: إن الولايات المتحدة ”تتفهم أننا ندخل عصراً جديداً” في مكافحة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى وجود لقاءات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تنسيق التعاون في مكافحة هذه الجرائم.
وكشف الوزير أن فريقاً نخبوياً من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعود إلى غواتيمالا بعدما انسحب لغياب الدعم من جانب المدعية العامة السابقة كونسويلو بوراس، وذلك بهدف المشاركة في اعتقال قادة عصابات فارين من العدالة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أشار الأحد الماضي إلى إمكانية تنفيذ عمليات في غواتيمالا مشابهة لتلك التي أودت بحياة زعيم عصابة “ترين دي أراغوا” نينيو غيريرو في فنزويلا.