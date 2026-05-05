مصرع تسعة عمال في انفجار منجم في كولومبيا

بوغوتا-سانا

لقي تسعة من عمال المناجم مصرعهم جراء انفجار في منجم فحم قانوني وسط كولومبيا بسبب تراكم للغاز.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة الوطنية للمناجم قولها في بيان اليوم الثلاثاء: “إن الانفجار وقع أمس في منجم سوتاتاوسا في مقاطعة كونديناماركا”، على بعد نحو سبعين كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة بوغوتا، ما أدى إلى احتجاز 15 عاملاً داخله، مضيفاً: إن عناصر الإنقاذ تمكنوا لاحقاً من إخراج ستة عمال، نقلوا إلى مستشفى مجاور، فيما قضى تسعة آخرون في الحادث.

وكان العمال يعملون على عمق نحو 600 متر عند وقوع الحادث، ورجّحت الوكالة الوطنية للمناجم أن يكون الانفجار ناجماً عن تراكم للغاز.

وتكثر حوادث المناجم في كولومبيا، ولاسيما بسبب سوء التهوية في أنفاقها، وخصوصاً في المناجم غير القانونية.