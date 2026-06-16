الداخلية تُعلن نتائج الفحص الطبي المتقدم لدورة الطلاب الضباط الأولى بعد التحرير

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية صدور نتائج مرحلة الفحص الطبي المتقدم ضمن إجراءات القبول في دورة الطلاب الضباط الأولى بعد التحرير، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على النتيجة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو من خلال الرابط الإلكتروني المخصّص.

وبيّنت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن استقبال الاعتراضات على النتائج يتم خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 17 و18 من حزيران الجاري، وذلك في كلية الشرطة – القابون / البوابة الشرقية، من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحاً، مشددة على ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصياً مصطحباً إثبات الشخصية، وعدم قبول أي اعتراض يقدَّم بعد انتهاء المدة المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال مراحل القبول المقررة، وضمان الشفافية والدقة في انتقاء الطلاب الضباط وفق المعايير الطبية والفنية المعتمدة.

للاطلاع على النتائج عبر الرابط.

