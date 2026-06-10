مقتل شخص وفقدان اثنين إثر حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كي إم تي أو” مقتل شخص وفقدان اثنين آخرين، جراء اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان قرب مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان اليوم الأربعاء: إن السلطات المحلية أفادت بتلقي بلاغ عن حريق في غرفة محركات ناقلة نفط، مشيرة إلى أنها موجودة في الموقع للمساعدة في إجلاء أفراد الطاقم، وذلك على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال مدينة صحار العُمانية.

وأضاف البيان: إن السفينة أبلغت عن سقوط ضحية وفقدان اثنين من أفراد طاقمها، مؤكداً عدم تسجيل أي تأثيرات بيئية للحادث.

من جهتها، ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية “فانغارد” أنها تلقت معلومات تفيد بأن ناقلة النفط “سيتيبيلو” التي ترفع علم بالاو أرسلت نداء استغاثة يفيد بإصابة غرفة محركاتها بمقذوف قبالة سواحل صحار في خليج عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأشارت الشركة إلى أنه لم يتم حتى الآن تأكيد هذه المعلومات من خلال تحقيق مستقل.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تبادل إطلاق نار وقع بين سفينة شحن وقارب قبالة سواحل اليمن.