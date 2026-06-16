خلال اتصاله بترامب.. زيلينسكي يقترح لقاء بوتين في الولايات المتحدة

0000 2 خلال اتصاله بترامب.. زيلينسكي يقترح لقاء بوتين في الولايات المتحدة

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين أنه اقترح عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله في تسجيل مصور: “ناقشت يوم الأمس مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم لقاء كهذا في الولايات المتحدة، في صيغة يكون من الصعوبة بمكان على بوتين رفضها”، مشيراً إلى أنه بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.

وكان الرئيس الروسي أشار في وقت سابق هذا الشهر إلى أنه لا يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع زيلينسكي في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال بحاجة إلى إقناع كييف بقبول مقترحات السلام، وذلك رداً على رسالة مفتوحة وجهها الرئيس الأوكراني لطلب محادثات مباشرة.

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