ولي العهد الكويتي والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة

الكويت-سانا

بحث ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الجانبين بحثا أيضاً خلال الاتصال سبل التنسيق حول الاتفاق المزمع إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب، وأكدا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب ولي العهد الكويتي عن ترحيبه بقرب التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف، مؤكداً دعم بلاده لكل الجهود التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، ونتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.



وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم، إلغاء الضربات الجوية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران مساء اليوم، مشيراً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالمصادقة عليها.