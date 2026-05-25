بريطانيا تسجل حرارة قياسية لشهر أيار بلغت 33,5 درجة

لندن-سانا



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تسجيل أعلى درجة حرارة لشهر أيار، بعد أن وصلت الحرارة اليوم الإثنين إلى 33,5 درجة قرب العاصمة لندن، وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الهيئة قولها: “وصلت مستويات الحرارة في مطار هيثرو مؤخراً إلى 33,5 درجة، متجاوزةً بذلك المستوى القياسي المسجل في أيار”.



وكان مكتب الأرصاد توقع في وقت سابق أن تصل مستويات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، بعد أن امتدت موجة الحر إلى أجزاء من جنوب شرق إنكلترا.



وكانت أعلى مستويات حرارة مسجلة سابقاً في أيار 32,8 درجة، وسُجلت لأول مرة عام 1922، ثم في 1944.



وحذر خبراء من أن البلاد غير مهيأة لمواجهة موجات الحر المتزايدة التي يُسببها تغير المناخ بفعل الإنسان.



وبحسب الخبراء فإن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من حدة الظواهر الجوية القاسية كموجات الحر والجفاف والفيضانات، ما يجعل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أكثر تكراراً.