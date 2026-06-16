بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 1995 ‏

طوكيو-سانا

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رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، في ‏خطوة نحو إعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي، واحتواء ارتفاع الأسعار الناجم عن ‏أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في الشرق الأوسط.‏

وذكرت رويترز أن هذه الزيادة تجعل بنك اليابان يواكب البنوك المركزية الأخرى التي ‏تتجه نحو سياسة أكثر تشديداً لمكافحة التضخم، مثل البنك المركزي الأوروبي.‏

كما قرر البنك رفع سعر الفائدة قصير الأجل من 0.75 بالمئة إلى واحد بالمئة، مما رفع ‏تكاليف الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 1995 وارتفع الين 0.1 بالمئة ‏إلى 160.215 مقابل الدولار.‏

وأوضح البنك أن خطر تدهور الاقتصاد بشكل حاد من جراء الحرب الشرق الأوسط، ‏تضاءل بفضل الإجراءات الحكومية الرامية للحد من عبء ارتفاع تكاليف الوقود، والتقدم ‏المحرز في توفير إمدادات بديلة للطاقة.‏

وفي حين أن رفع سعر الفائدة الرئيسي قد يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد من خلال زيادة ‏تكاليف الاقتراض للشركات، وكبح الاستثمار، وتثبيط الإنفاق الخاص، يرى البنك ضرورة ‏الاستجابة لمخاطر التضخم في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في أواخر ‏شباط والارتفاعات اللاحقة في أسعار النفط الخام.‏

كما أدى انخفاض الين بشكل متكرر مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من تدخل ‏السلطات اليابانية في سوق العملات لكبح انخفاضه، إلى إثارة المخاوف بشأن ارتفاع ‏تكاليف الاستيراد لليابان.‏

ويرى محللون أنه حتى لو انتهت الحرب بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران، فإن حركة الشحن ‏عبر مضيق هرمز قد لا تستقر على الفور، مما سيبقي تكاليف النقل والمواد الخام وغيرها ‏مرتفعة.‏