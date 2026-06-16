ميتسوي اليابانية للشحن: استئناف عبور السفن لمضيق هرمز يستغرق أسابيع

طوكيو-سانا
أكد الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي أو.إس.كيه لاينز اليابانية جوتارو تامورا، أن مالكي السفن لن يستأنفوا عبور مضيق هرمز قبل أسابيع، بعد أن تقتنع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ملموس.
وقال تامورا لصحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء: إن “ما يجب أن يتحقق ليس مجرد اتفاق بسيط بين الدولتين المعنيتين، بل يجب أن يكون ملموساً ويترجم إلى أوضاع حقيقية في مضيق هرمز، حتى تشعر شركات الشحن بالاطمئنان للمرور عبره”.
وكانت واشنطن وطهران أعلنتا أول أمس التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية، يقضي بإنهاء العمليات العسكرية، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل.