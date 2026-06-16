ميتسوي اليابانية للشحن: استئناف عبور السفن لمضيق هرمز يستغرق أسابيع

photo 2026 06 16 09 41 55 ميتسوي اليابانية للشحن: استئناف عبور السفن لمضيق هرمز يستغرق أسابيع
فايننشال تايمز


طوكيو-سانا‏

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي أو.إس.كيه لاينز اليابانية جوتارو تامورا، أن مالكي ‏السفن لن يستأنفوا عبور مضيق هرمز قبل أسابيع، بعد أن تقتنع أن الاتفاق بين الولايات ‏المتحدة وإيران ملموس.‏

وقال تامورا لصحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء: إن “ما يجب أن يتحقق ليس مجرد ‏اتفاق بسيط بين الدولتين المعنيتين، بل يجب أن يكون ملموساً ويترجم إلى أوضاع حقيقية ‏في مضيق هرمز، حتى تشعر شركات الشحن بالاطمئنان للمرور عبره”.‏

وكانت واشنطن وطهران أعلنتا أول أمس التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية، يقضي ‏بإنهاء العمليات العسكرية، وفتح ‏مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن ‏يتم توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل.‏

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