المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ  16 من حزيران 2026

المفكرة الثقافية 2 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ  16 من حزيران 2026

دمشق:

1 – أمسية قصصية بعنوان “وأزهر البنفسج”، بالتعاون مع فريق حلم البنفسج الشبابي، بإدارة السيدة خزامى الشلبي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساء.

2 – عرض مسرحية الأطفال “ماشا والدب”، لفرقة عمو سعيد، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساء.

3 – محاضرة اقتصادية بعنوان “إدارة السيولة وأثرها على كفاءة عمل المصارف”، تقدمها الدكتورة منال الشياح، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساء.

4 – حفل موسيقي للأوركسترا السورية لرواد مهرجان القرية السورية، بقيادة المايسترو دلامة شهاب، في مسرح حديقة الأمويين “تشرين سابقاً”، الساعة الـ 8 مساءً.

5 – عرض أفلام “سفن دوجز، الكراش، الكلام على إيه، سادة الكون”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

محاضرة طبية بعنوان “الثقافة الدوائية في المجتمع”، بإشراف الدكتور الصيدلاني حنين سيوفي، في صالون القديس جاورجيوس للمناسبات بصيدنايا، الساعة الـ 3:00 عصراً.

حمص:

1 -جلسة مراجعة سريعة لمادة اللغة الفرنسية لطلاب الصف التاسع، يقدمها الأستاذ محمد الزهوري، في مسرح المركز الثقافي العربي بالقصير ، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 -جلسة بعنوان “من ذاكرة الجدّات”، تتضمن التعريف بالأهازيج والعادات والتقاليد والحكايا الشعبية، في المركز الثقافي بحمص (قاعة المعارض)، الساعة الـ 2 ظهراً، والدعوة موجهة للنساء فقط.

إدلب:

محاضرة بعنوان “دور المرأة في صون الإرث الثقافي”، يقدمها الباحث والمؤرخ الأستاذ عبد الحميد مشلح، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 5:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشة للأطفال بعنوان “أعمال يدوية”، بإشراف الآنسة بتول عيسى، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض الفيلمين المدبلجين “قلباً وقالباً 2، عناصر”، والفيلم المترجم “هورتن يسمع هوو!”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 مساء.

3 – ملتقى الورشات الثقافية والفنية، بمشاركة الأساتذة والمدربين: حسن نصر، وبانا صقور، ومريم حامد، وفيحاء نابلسي، وآية حطاب، وأنس حرفوش، وثابت عمران، ومنار محرطم، في المركز الثقافي بطرطوس، من الساعة الـ 10:00 صباحاً وحتى الـ 6:30 مساءً.

4 – حلقة كتاب بعنوان “الخيميائي” للكاتب باولو كويلو، تقديم السيدة سحاب سليمان، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – عرض فيلم تراثي بعنوان “عمريت” إعداد الدكتورة غادة زغبور، ترافقه ندوة حوارية مع الباحث محمد رئيف هيكل، في المركز الثقافي العربي ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – ورشتا إعادة تدوير من توالف البيئة وأعمال فنية للأطفال، بإشراف فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

7 – مهرجان القصة، بمشاركة الأدباء: ميسون زيادة، وعلي ديبة، وعبد الحميد يونس، ومرفت علي، ود. محمد الحاج صالح، وإدارة الأديبة ضحى أحمد، في صالة اتحاد الكتاب العرب بفرع طرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

1 – نشاط تفاعلي لذوي الهمم بعنوان “تنمية مهارات”، بمشاركة المهندسة ميسون غيا، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – فعالية تجارب في العلوم بعنوان “تصنيف الأوراق”، بمشاركة المهندسة رزان صقور، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – محاضرة توعوية بعنوان “ترشيد المضادات الحيوية”، بمشاركة الدكتورة أريج داود، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان “الهجرة بداية التاريخ الإسلامي”، يلقيها الأستاذ فياض العبسو، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة حوارية شبابية بعنوان “التمثيل الحقيقي والمشاركة الفاعلة للشباب”، بمشاركة الأستاذ بشر حاوي، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – أمسية شعرية بعنوان “بوح القصيد”، يحييها الشعراء: زياد الشعلان، وصفية الدغيم، وخليفة حوت، ورافع الرحمون، ومحمد الأمين، وعلي حاج حمود، وفضل النائب، ويقدمها الشاعر غيث العلاوي، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض أفلام “المهرج 2، رومانسية في المكتب، مايكل، سفن دوجز، أسد، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

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