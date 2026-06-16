أسعار النفط ترتفع وسط غموض تفاصيل اتفاق وقف النار الأمريكي‑الإيراني

لندن-سانا‏

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً جديداً اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل المخاوف الناجمة عن غياب ‏التفاصيل الكافية في الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوقعات ‏بأن استئناف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً.‏

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 26 سنتاً، أي بنسبة 0.3 بالمئة، ‏لتصل إلى 83.42 دولاراً للبرميل.‏

كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 46 سنتاً، أي بنسبة 0.3 بالمئة ‏أيضاً، لتسجل 81.12 دولاراً للبرميل.‏

وكانت أسعار النفط شهدت تراجعاً حاداً يوم أمس الإثنين بمقدار أربع دولارات، مسجلة أدنى ‏مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، عقب الإعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، ‏وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.‏