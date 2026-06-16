أسعار النفط ترتفع وسط غموض تفاصيل اتفاق وقف النار الأمريكي‑الإيراني

لندن-سانا
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً جديداً اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل المخاوف الناجمة عن غياب التفاصيل الكافية في الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوقعات بأن استئناف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 26 سنتاً، أي بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل إلى 83.42 دولاراً للبرميل.
كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 46 سنتاً، أي بنسبة 0.3 بالمئة أيضاً، لتسجل 81.12 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار النفط شهدت تراجعاً حاداً يوم أمس الإثنين بمقدار أربع دولارات، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، عقب الإعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.