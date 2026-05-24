سباق الساعات الأخيرة.. هرمز يقترب من الانفراج.. وترقب لاتفاق وشيك ‏بين واشنطن وطهران

عواصم-سانا‏

تتسارع التحركات الدبلوماسية والإقليمية في الساعات الأخيرة على وقع ‏الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك، قد يضع حداً للحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية ـــ الإيرانية، ويعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وسط ‏قلق إسرائيلي متزايد من التفاهمات المتبلورة، وترقب عالمي لانعكاساتها ‏على أسواق الطاقة والأمن الإقليمي.‏

تسارع الاتصالات والإعلان يقترب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم مع ‏إيران “قطعت شوطاً كبيراً”، مؤكداً عبر منصة “تروث سوشال” أن ‏التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال قيد النقاش، وسيتم الإعلان عنها قريباً، في ‏وقت تحدث فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن “تقدم كبير” ‏تحقق خلال الساعات الـ48 الماضية بالتعاون مع دول الخليج العربية، مع ‏احتمال صدور “أخبار جيدة” بشأن مضيق هرمز خلال وقت قصير.‏

وحسب ما كشفه موقع “أكسيوس” الأمريكي، فإن الاتفاق المقترح يقوم على ‏تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز دون ‏رسوم، والسماح لإيران بتصدير النفط، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي ‏حول برنامجها النووي، فيما تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” عن ضغوط ‏أمريكية لإدراج ملف اليورانيوم عالي التخصيب ضمن المرحلة الأولى من ‏الاتفاق.‏

اليورانيوم عالي التخصيب.. العقدة الأصعب

بدا هذا الملف تحديداً نقطة الخلاف الأبرز، بعدما نقلت وكالة “رويترز” عن ‏مصدر إيراني كبير تأكيده أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من ‏اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الملف النووي “ليس جزءاً من الاتفاق ‏المبدئي”، ما عكس استمرار التباين بين الجانبين رغم الأجواء الإيجابية ‏المحيطة بالمفاوضات.‏

في المقابل، ذكرت “نيويورك تايمز” أن مسؤولين أمريكيين يعتبرون تخلي ‏إيران عن اليورانيوم عالي التخصيب بنداً أساسياً لإنجاح أي اتفاق، فيما ‏تحدثت الصحيفة عن خيارات عسكرية أمريكية طرحت سابقاً لاستهداف ‏منشآت مرتبطة بالمخزون النووي الإيراني في أصفهان.‏

وساطة باكستانيةــ خليجية تدفع نحو التهدئة

وفي موازاة ذلك، برزت الوساطة الباكستانية ـ الخليجية لاعباً أساسياً في ‏تقريب وجهات النظر، إذ أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن ‏المفاوضات الأمريكية الإيرانية أحرزت “تقدماً كبيراً” يبعث على التفاؤل ‏بإمكانية التوصل إلى نتيجة “إيجابية ودائمة”، فيما أعرب رئيس الوزراء ‏الباكستاني شهباز شريف عن أمل بلاده في استضافة جولة التفاوض المقبلة.‏

كما كشفت تقارير إعلامية أمريكية وإيرانية عن دور محوري لكل من قطر ‏والسعودية وتركيا ومصر في الاتصالات الجارية، بالتزامن مع اتصال هاتفي ‏جمع ترامب مع عدد من قادة المنطقة، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني، الذي شدد وفق بيان للديوان الأميري على أن الحلول الدبلوماسية تبقى ‏السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات ومنع التصعيد.‏

قلق إسرائيلي من “اتفاق مرحلي” مع طهران

في المقابل، تصاعدت المخاوف الإسرائيلية من ملامح الاتفاق المرتقب، ‏حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها “هآرتس” و”يديعوت أحرونوت” ‏والقناة 12، عن قلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من “اتفاق مرحلي” ‏يمنح إيران فرصة لإعادة ترميم قدراتها النووية والعسكرية لاحقاً.‏

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس حكومة الاحتلال ‏بنيامين نتنياهو عبر للرئيس الأمريكي عن مخاوفه من الاتفاق، ولا سيما فيما ‏يتعلق بالبند الخاص بإنهاء المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا ‏حزب الله في لبنان، في حين ذكرت “سي إن إن” أن نتنياهو يعقد مشاورات ‏أمنية مصغرة لمتابعة تطورات التفاوض.‏

استعدادات غربية لتأمين الملاحة في هرمز

وفي مؤشر على حجم الاهتمام الدولي بمضيق هرمز، تحدثت تقارير غربية ‏عن استعدادات بريطانية وفرنسية وألمانية لإطلاق مهمة بحرية متعددة ‏الجنسيات لتأمين الملاحة وتطهير المضيق من الألغام في حال تثبيت الاتفاق، ‏فيما نقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين بريطانيين أن لندن رفعت مستوى ‏الجاهزية العسكرية في المنطقة تحسباً لأي تطورات.‏

ومع استمرار الحديث عن اقتراب الإعلان الرسمي عن التوصل الاتفاق، ‏تبدو المنطقة أمام مفترق حساس بين تثبيت التهدئة والانخراط في مسار ‏تفاوضي طويل، أو العودة مجدداً إلى دوامة التصعيد، في ظل استمرار انعدام ‏الثقة بين واشنطن وطهران، وتمسك كل طرف بشروطه الأساسية، ولا سيما في‏ما يتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.‏