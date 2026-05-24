سباق الساعات الأخيرة.. هرمز يقترب من الانفراج.. وترقب لاتفاق وشيك ‏بين واشنطن وطهران

عواصم-سانا
تتسارع التحركات الدبلوماسية والإقليمية في الساعات الأخيرة على وقع الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك، قد يضع حداً للحرب الأمريكية الإسرائيلية ـــ الإيرانية، ويعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وسط قلق إسرائيلي متزايد من التفاهمات المتبلورة، وترقب عالمي لانعكاساتها على أسواق الطاقة والأمن الإقليمي.
تسارع الاتصالات والإعلان يقترب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم مع إيران “قطعت شوطاً كبيراً”، مؤكداً عبر منصة “تروث سوشال” أن التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال قيد النقاش، وسيتم الإعلان عنها قريباً، في وقت تحدث فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن “تقدم كبير” تحقق خلال الساعات الـ48 الماضية بالتعاون مع دول الخليج العربية، مع احتمال صدور “أخبار جيدة” بشأن مضيق هرمز خلال وقت قصير.
وحسب ما كشفه موقع “أكسيوس” الأمريكي، فإن الاتفاق المقترح يقوم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم، والسماح لإيران بتصدير النفط، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي، فيما تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” عن ضغوط أمريكية لإدراج ملف اليورانيوم عالي التخصيب ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
اليورانيوم عالي التخصيب.. العقدة الأصعب
بدا هذا الملف تحديداً نقطة الخلاف الأبرز، بعدما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر إيراني كبير تأكيده أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الملف النووي “ليس جزءاً من الاتفاق المبدئي”، ما عكس استمرار التباين بين الجانبين رغم الأجواء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات.
في المقابل، ذكرت “نيويورك تايمز” أن مسؤولين أمريكيين يعتبرون تخلي إيران عن اليورانيوم عالي التخصيب بنداً أساسياً لإنجاح أي اتفاق، فيما تحدثت الصحيفة عن خيارات عسكرية أمريكية طرحت سابقاً لاستهداف منشآت مرتبطة بالمخزون النووي الإيراني في أصفهان.
وساطة باكستانيةــ خليجية تدفع نحو التهدئة
وفي موازاة ذلك، برزت الوساطة الباكستانية ـ الخليجية لاعباً أساسياً في تقريب وجهات النظر، إذ أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية أحرزت “تقدماً كبيراً” يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة “إيجابية ودائمة”، فيما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أمل بلاده في استضافة جولة التفاوض المقبلة.
كما كشفت تقارير إعلامية أمريكية وإيرانية عن دور محوري لكل من قطر والسعودية وتركيا ومصر في الاتصالات الجارية، بالتزامن مع اتصال هاتفي جمع ترامب مع عدد من قادة المنطقة، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شدد وفق بيان للديوان الأميري على أن الحلول الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات ومنع التصعيد.
قلق إسرائيلي من “اتفاق مرحلي” مع طهران
في المقابل، تصاعدت المخاوف الإسرائيلية من ملامح الاتفاق المرتقب، حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها “هآرتس” و”يديعوت أحرونوت” والقناة 12، عن قلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من “اتفاق مرحلي” يمنح إيران فرصة لإعادة ترميم قدراتها النووية والعسكرية لاحقاً.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر للرئيس الأمريكي عن مخاوفه من الاتفاق، ولا سيما فيما يتعلق بالبند الخاص بإنهاء المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا حزب الله في لبنان، في حين ذكرت “سي إن إن” أن نتنياهو يعقد مشاورات أمنية مصغرة لمتابعة تطورات التفاوض.
استعدادات غربية لتأمين الملاحة في هرمز
وفي مؤشر على حجم الاهتمام الدولي بمضيق هرمز، تحدثت تقارير غربية عن استعدادات بريطانية وفرنسية وألمانية لإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة وتطهير المضيق من الألغام في حال تثبيت الاتفاق، فيما نقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين بريطانيين أن لندن رفعت مستوى الجاهزية العسكرية في المنطقة تحسباً لأي تطورات.
ومع استمرار الحديث عن اقتراب الإعلان الرسمي عن التوصل الاتفاق، تبدو المنطقة أمام مفترق حساس بين تثبيت التهدئة والانخراط في مسار تفاوضي طويل، أو العودة مجدداً إلى دوامة التصعيد، في ظل استمرار انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، وتمسك كل طرف بشروطه الأساسية، ولا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.