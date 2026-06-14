4 قتلى وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

photo 2026 06 14 19 22 41 4 قتلى وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن القصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,996 قتيلاً و173,246 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر: إن عدد القتلى منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في الـ11 من تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 986، فيما بلغ عدد المصابين 3,138، مشيرة إلى انتشال 783 جثماناً خلال الفترة ذاتها.

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