تشيلي تقر حظر الهواتف المحمولة في المدارس بدءاً من آذار المقبل

سانتياغو-سانا

أقر البرلمان في تشيلي اليوم مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية بدءاً من شهر آذار المقبل، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تنظم استخدام الهواتف الذكية في المدارس.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء البرلمان وافقوا بغالبية كبيرة على المشروع المدعوم من رئيس الحكومة غابريال بوريك، على أن يسري القرار اعتباراً من آذار في المرحلتين الابتدائية والثانوية في كل المدارس العامة والخاصة.

ويتيح القانون استخدام الهواتف في حالات استثنائية، منها الحاجات التعليمية الخاصة للتلميذ أو بعض الحالات الطبية التي تتطلب متابعتها عبر الجهاز، أو في حالات الطوارئ.

وقال وزير التعليم التشياي نيكولاس كاتالدو: إن استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية، هو آفة خارجة عن السيطرة”، معتبراً أنه أصبح “من الأوبئة الرئيسية التي تؤثر على أطفالنا”.

بدورها أشارت النائبة في البرلمان مارسيا رافايل إلى أن الحظر ليس موجّهاً “ضد التكنولوجيا”، بل يهدف إلى تعزيز “التركيز والأداء والحياة المجتمعية والصحة العاطفية” للتلامذة.

واتخذت دول عدة إجراءات مماثلة للحد من تأثير استخدام الهواتف الذكية على الصحة العقلية للتلاميذ والتعلم، حيث فرضت البرازيل في كانون الثاني قانوناً يحظر الهواتف الذكية في المدارس، سواء في الفصول الدراسية أو في ساحة اللعب.

وفي فنلندا دخل قانون يحظر الهواتف في الفصول الدراسية حيز التنفيذ في شهر آب الماضي، كما فرضت كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا قيوداً مشابهة.