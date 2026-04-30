فيدان: سياسات إسرائيل التوسعية تهدد الأمن العالمي

فيينا-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن السياسات التوسعية لإسرائيل باتت تشكل تهديداً للأمن العالمي، مشيراً إلى أن تداعيات الحروب المفتعلة واضطراب أسواق الطاقة تمتد إلى أبعد من منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “الأناضول” اليوم الخميس عن فيدان قوله خلال مؤتمر في أكاديمية فيينا للدبلوماسية: إن النهج القائم على تحديد الجهة التي ستسيطر على المنطقة من الخارج أدى إلى حالة عدم استقرار طويلة الأمد، مؤكداً أهمية “الملكية الإقليمية” في معالجة الأزمات.

وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية، قال فيدان: إن إغلاق مضيق هرمز أعاد التأكيد على ضرورة تطوير مشاريع الربط الإقليمي، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية والأنابيب والشحن التي تربط الخليج بالأسواق الدولية عبر سوريا والعراق وتركيا.

وأكد الوزير التركي أن بلاده حافظت على موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار والتفاوض بين الأطراف، وتمكينها من حل خلافاتها عبر الحوار.

وكان فيدان شدد أمس الأربعاء على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل، لدفعها نحو التهدئة ووقف انتهاكاتها، محذراً من أن سياساتها التوسعية تهدد استقرار المنطقة والعالم.