مباحثات أمريكية إماراتية لتطورات الشرق الأوسط وتأثيراتها على الملاحة الدولية‏

أبو ظبي-سانا
بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الخميس، أن الجانبين تناولا عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً جديداً في المواجهة الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، بعد تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنظومات دفاعية داخل إيران، ورد طهران بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية وشنها اعتداءات طالت البحرين والكويت والأردن، ما دفع عدداً من دول المنطقة إلى رفع مستوى التأهب واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية.