مباحثات أمريكية إماراتية لتطورات الشرق الأوسط وتأثيراتها على الملاحة الدولية‏

‏أبو ظبي-سانا‏

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، مع مندوب الولايات ‏المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، التطورات في منطقة الشرق الأوسط.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الخميس، أن الجانبين تناولا عدداً من القضايا ‏الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق ‏الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب ‏تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

‏ كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والعمل المشترك لتعزيزها على ‏جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة.‏

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً جديداً في المواجهة الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية، بعد تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة ضربات استهدفت مواقع عسكرية ‏ومنظومات دفاعية داخل إيران، ورد طهران بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية وشنها ‏اعتداءات طالت البحرين والكويت والأردن، ما دفع عدداً من دول المنطقة إلى رفع مستوى ‏التأهب واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية.‏