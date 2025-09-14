مظاهرات في أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة-سانا

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية اليوم تنظيم المظاهرة الأسبوعية رقم 100، ضمن سلسلة احتجاجات سلمية تُنظم منذ نحو عامين في عدد من المدن الأسترالية، رفضاً للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شارك آلاف المتظاهرين في التجمع الذي أقيم وسط المدينة، رافعين لافتات تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وفرض عقوبات على الاحتلال، بينما تواصلت المظاهرات في مدن أخرى مثل سيدني وبريسبان وبيرث وأديلايد، بمشاركة جماعات من مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية.

وفي نيوزيلندا، خرج نحو 50 ألف شخص في مظاهرة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد دعماً للشعب الفلسطيني، انطلقت من ساحة “أوتيا” في أوكلاند وصولاً إلى “حديقة فيكتوريا”، حيث طالب المشاركون بوقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار المفروض على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة النيوزيلندية، رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناهضة للتطبيع، داعين الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الانتهاكات الجسيمة في القطاع.

وفي العاصمة الألمانية برلين، احتشد نحو 12 ألف شخص عند بوابة براندنبورغ، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة، ورافضين السياسات الإسرائيلية في القطاع.

ورفع المشاركون أعلاماً فلسطينية وأخرى تحمل رموز السلام، ورددوا هتافات تدعو إلى إنهاء إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التحركات الشعبية في سياق تصاعد الاحتجاجات الدولية المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات سياسية وإنسانية عاجلة لحماية المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.