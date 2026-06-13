البرلمان العربي: تفعيل دور المراكز البحثية والمعلوماتية لم يعد ترفاً مؤسسياً

القاهرة-سانا



أكد الأمين العام للبرلمان العربي كامل محمد فريد شعراوي أن تفعيل دور المراكز البحثية والمعلوماتية لم يعد ترفاً مؤسسياً، بل أصبح شرطاً لازماً لاتخاذ قرارات برلمانية وسن قوانين مستجيبة لاحتياجات الواقع وتحديات المستقبل.



وقال شعراوي الذي شارك في اجتماع الجمعية العامة “47” لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم السبت: “إن تفعيل المراكز البحثية ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية أكبر، وهي برلمان أكثر كفاءة، وتشريع أكثر جودة، وقرار أكثر رشادة، مشيراً إلى أن التجارب البرلمانية المقارنة أثبتت أن النائب الذي يمتلك دعماً بحثياً محترفاً، لا يكتفي بإبداء الرأي، بل يصبح قادراً على تفكيك المشكلات، وبناء البدائل، وصياغة الحلول.



وشدد شعراوي على أهمية بناء منظومة بحثية متكاملة لدعم القرار البرلماني، بحيث لا يقتصر دور هذه المراكز على تقديم المعلومات، بل يمتد إلى تحليل البدائل، واقتراح السياسات، وقياس الأثر التشريعي قبل وبعد إصدار القوانين، بما يتيح تبادل الخبرات وبناء رصيد معرفي عربي مشترك.



وشاركت سوريا الأربعاء الماضي في الاجتماع السابع والأربعين لجمعية الأمناء العامّين ‏للبرلمانات العربية الذي عُقد تحت عنوان: “تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد ‏القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي”.‏

يذكر أن جمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية تأسست عام 1995 بقرار من الاتحاد ‏البرلماني العربي، بهدف تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وتبادل الخبرات.