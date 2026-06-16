الرئيس الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي آفاق التعاون في قطاع الطاقة

الرئيس الرئيس الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي آفاق التعاون في قطاع الطاقة

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، ريان لانس، والرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا إنرجي، أليكس ماكدونالد، ورجل الأعمال السوري أيمن أصفري، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الطاقة محمد البشير، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، وذلك في قصر الشعب بدمشق.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في قطاع الطاقة، في أعقاب توقيع عقد تطوير مع الشركتين، لتطوير البنية التشغيلية لحقول الغاز وتعزيز إنتاج الغاز الوطني.

ووقعت الشركة السورية للبترول في وقت سابق اليوم عقداً مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي الأمريكيتين، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة، وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى.

photo 3 2026 06 16 17 48 44 copy الرئيس الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي آفاق التعاون في قطاع الطاقة
photo 4 2026 06 16 17 48 44 copy الرئيس الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي آفاق التعاون في قطاع الطاقة
photo 5 2026 06 16 17 48 45 copy الرئيس الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي آفاق التعاون في قطاع الطاقة
photo 1 2026 06 16 17 48 44 copy الرئيس الشرع يبحث مع مسؤولي شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي آفاق التعاون في قطاع الطاقة
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