فلسطين تحذر من المساس بالاتفاقيات الخاصة بمدينة الخليل‏

‏القدس المحتلة-سانا‏

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء من خطورة ما أعلنه وزير المالية في حكومة ‏الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن الدعوة إلى إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة ‏بمنطقة “الحرم الإبراهيمي”، وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل.‏

واعتبرت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن هذه الخطوة تمس ‏الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها، مؤكدة ‏أن هذه الخطوات الأحادية الجانب هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات ‏الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس ‏بالوضع القائم لأرض “دولة فلسطين تحت الاحتلال.‏

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري، ‏وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة الخطيرة للغاية، والتي تقوض العملية السياسية ‏وحل الدولتين.‏

وفي السياق ذاته رفضت بلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة إعلان الحكومة ‏الإسرائيلية من خلال الوزير المتطرف سموتريتش، الرامي إلى تقسيم الخليل والسيطرة على ‏مزيد من الأراضي والممتلكات، واستنكرت تصريحاته بنقل صلاحيات البلدة القديمة ‏والحرم الإبراهيمي للسلطات الإسرائيلية.‏

وشددت بلدية الخليل على أن “البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف جزء لا يتجزأ من ‏مدينة الخليل الفلسطينية”.‏

واعتبر رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري أن “ما يقوم به سموتريتش يندرج ضمن ‏محاولات إلغاء كل الاتفاقيات، رغم أن اتفاقيات وبروتوكول الخليل تم توقيعهما برعاية ‏وإشراف دوليين وبمشاركة الإدارة الأمريكية”، موضحاً أن “هذه الاتفاقيات تمثل إطاراً ‏سياسياً لتنظيم الحياة الإدارية والأمنية والخدماتية في الخليل، وأن أي مساس بها أو تعديل ‏عليها خارج التوافقات الدولية القائمة يشكل تجاوزاً خطيراً ستكون له تداعيات واسعة ‏على الأرض”.‏

وكان سموتريتش أعلن في وقت سابق اليوم اتخاذه قراراً بإلغاء تسويات التخطيط والبناء ‏التي حُددت في اتفاقية الخليل، ما يعني سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الأحياء ‏وفي الأماكن المقدسة فيها من بلدية الخليل، ونقلها إلى المسؤولية الإسرائيلية.‏

وتخضع مدينة الخليل لاتفاقية أبرمت عام 1997 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال ‏الإسرائيلي لتنفيذ إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وإخضاعها لترتيبات أمنية ‏وإدارية خاصة.‏