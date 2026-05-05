الصحة اللبنانية تعلن مقتل 2702 شخص جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2702 قتيل.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد الجرحى ارتفع أيضاً إلى 8311 شخصاً.

وقتل شخصان، أمس الإثنين، بغارة إسرائيلية على بلدة شحور في قضاء صور جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 10960 قتيلاً وجريحاً.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى الـ 17 من الشهر الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يومياً مواقع في لبنان ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما يفجر منازل في عشرات القرى.