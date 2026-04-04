الصحة اللبنانية: 1422قتيلاً و4294 جريحاً حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد منذ آذار إلى 1422 قتيلاً و4294 جريحاً.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية حول تطورات الهجمات الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 126 طفلاً، بينما ارتفع عدد الجرحى منهم إلى 441 طفلاً، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي استهداف بلدات لبنانية عدة اليوم السبت، مخلفاً 9 قتلى، وعدداً من الجرحى في صفوف المدنيين.