الصحة اللبنانية: 1422قتيلاً و4294 جريحاً حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد منذ آذار إلى 1422 قتيلاً و4294 جريحاً.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية حول تطورات الهجمات الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 126 طفلاً، بينما ارتفع عدد الجرحى منهم إلى 441 طفلاً، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي استهداف بلدات لبنانية عدة اليوم السبت، مخلفاً 9 قتلى، وعدداً من الجرحى في صفوف المدنيين.

هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط استمرار التجاذبات حول خطة ترامب لحل النزاع
8 قتلى في ضربات أمريكية على قوارب يشتبه بتهريبها للمخدرات
الصحة العالمية: أكثر من 18500 مريض بحاجة لرعاية طبية غير متوفرة بغزة
إسبانيا وإيطاليا: مخطط إسرائيل الاستيطاني شرق القدس يقوض جهود إقامة الدولة الفلسطينية
مظاهرات عالمية تنديداً بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة
