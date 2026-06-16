اكتشاف أثري في غواتيمالا قد يحمل أقدم نظام عددي بأمريكا الوسطى

غواتيمالا-سانا
عثر علماء آثار في غواتيمالا على جزء من تمثال خزفي يعود تاريخه إلى نحو 2700 عام، ويُرجح أنه يحمل أحد أقدم الرموز العددية المعروفة في تاريخ أمريكا الوسطى.
وذكر موقع “فليب بورد” الأمريكي المتخصص بالأخبار التاريخية، أن الاكتشاف تم في موقع “لا بلانكا” الأثري التابع لحضارة المايا القديمة في منطقة بيتين شمال غواتيمالا، على يد فريق بحثي من جامعتي تكساس وكاليفورنيا، وأن التمثال يعد من أقدم القطع الأثرية التي قد توثق استخدام نظام عددي في المنطقة.
وعثر الباحثون على جزء من تمثال طيني على هيئة إنسان، يحمل على وجهه المسطح إحدى عشرة نقطة موزعة على ثلاثة صفوف، ويعتقد العلماء أن هذه النقاط قد تمثل الرقم 11، نظراً إلى استخدام النقاط قديماً للتعبير عن الأعداد في أمريكا الوسطى، وفي حال تأكد هذا التفسير، فسيشكل التمثال أقدم دليل معروف على وجود نظام عددي في المنطقة.
وأشار الباحثون إلى أن القطعة الأثرية اكتُشفت على عمق أقل من متر داخل مسكن لعائلة متواضعة، ما يوحي بأن مفاهيم العد والحسابات البسيطة لم تقتصر على النبلاء فقط.
ورغم أهمية الاكتشاف، يؤكد الباحثون أن تفسير النقاط على أنها رموز عددية لا يزال بحاجة إلى أدلة إضافية، إذ يحتمل أيضاً أن تكون لها دلالات طقسية أو رمزية غير مرتبطة بالحساب.