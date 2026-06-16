اكتشاف أثري في غواتيمالا قد يحمل أقدم نظام عددي بأمريكا الوسطى

غواتيمالا-سانا‏

عثر علماء آثار في غواتيمالا على جزء من تمثال خزفي يعود تاريخه إلى نحو 2700 ‌‏عام، ويُرجح أنه يحمل أحد أقدم الرموز العددية المعروفة في تاريخ أمريكا الوسطى.‏

وذكر موقع “فليب بورد” الأمريكي المتخصص بالأخبار التاريخية، أن الاكتشاف تم في ‌‏موقع “لا بلانكا” الأثري التابع لحضارة المايا القديمة في منطقة بيتين شمال غواتيمالا، ‌‏على يد فريق بحثي من جامعتي تكساس وكاليفورنيا، وأن التمثال يعد من أقدم القطع ‏الأثرية ‏التي قد توثق استخدام نظام عددي في المنطقة.‏

وعثر الباحثون على جزء من تمثال طيني على هيئة إنسان، يحمل على وجهه المسطح ‏إحدى عشرة نقطة موزعة على ثلاثة صفوف، ويعتقد العلماء أن هذه النقاط قد تمثل ‏الرقم 11، نظراً إلى استخدام النقاط قديماً للتعبير عن الأعداد في أمريكا الوسطى، وفي ‏حال تأكد هذا التفسير، فسيشكل التمثال أقدم دليل معروف على وجود نظام عددي في ‏المنطقة.‏

وأشار الباحثون إلى أن القطعة الأثرية اكتُشفت على عمق أقل من متر داخل مسكن لعائلة ‌‏متواضعة، ما يوحي بأن مفاهيم العد والحسابات البسيطة لم تقتصر على النبلاء فقط‏.‏

ورغم أهمية الاكتشاف، يؤكد الباحثون أن تفسير النقاط على أنها رموز عددية لا يزال ‌‏بحاجة إلى أدلة إضافية، إذ يحتمل أيضاً أن تكون لها دلالات طقسية أو رمزية غير ‌‏مرتبطة بالحساب.‏