مجلس التعاون الخليجي يدين الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف الإمارات وقطر

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم السبت، بأشد العبارات، الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، منوهاً بدورهما البنّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد البديوي في بيان على موقع المجلس، أن هذه المزاعم تأتي لتقويض الجهود التي تبذلها دول المجلس لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات وقطر قدمتا نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وجدد البديوي، التأكيد على أن موقف دول المجلس ثابت تجاه دعم الاستقرار والتعاون، رافضاً أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها، ومتمسكاً بدورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعلنت قطر والإمارات أمس الجمعة، رفضهما الادعاءات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ووسائل إعلام دولية، حول وجود تنسيق لهما مع طهران حول القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة أو نقل أو تحويل أي مبالغ منهما إلى إيران، بهدف التأثير على مسار الأحداث بالمنطقة، مؤكدتين أن هذه الادعاءات باطلة وهدفها تقويض جهود الوساطة لإنهاء الصراع في المنطقة.