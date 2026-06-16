مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دمشق حمد راشد بن علوان الحبسي، آفاق التعاون في مجالات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية.



وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق، تناول سبل دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين، بما ينسجم مع التطور المتواصل في العلاقات السورية الإماراتية.



وناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفرص تطوير التعاون في المشاريع اللوجستية والاستثمارية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والإمارات.



وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، بحث مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دمشق حمد راشد بن علوان الحبسي في شهر كانون الثاني الماضي، تسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم انسياب السلع والبضائع، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعبين الشقيقين، ويعزّز مسارات التعاون الثنائي.