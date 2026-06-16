مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين

photo 2026 06 16 15 27 53 مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دمشق حمد راشد بن علوان الحبسي، آفاق التعاون في مجالات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق، تناول سبل دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين، بما ينسجم مع التطور المتواصل في العلاقات السورية الإماراتية.

وناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفرص تطوير التعاون في المشاريع اللوجستية والاستثمارية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والإمارات.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، بحث مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دمشق حمد راشد بن علوان الحبسي في شهر كانون الثاني الماضي، تسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم انسياب السلع والبضائع، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعبين الشقيقين، ويعزّز مسارات التعاون الثنائي.

وزيرا الأوقاف السوري والحج السعودي يبحثان تعزيز خدمات ‏الحجاج مع انطلاق المناسك
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: التعاون مع سوريا ركيزة أساسية لحلّ ملف اللاجئين السوريين في لبنان
خلال لقائه الوزير الشيباني… مندوب ليبيا يجدد دعم بلاده الكامل لسوريا في الحفاظ على سيادتها
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: علاقاتنا مع سوريا مبنية على الثقة والاحترام المتبادل
الإمارات تتعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك