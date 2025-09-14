تعيين سيفي غريب رئيساً لوزراء الجزائر خلفاً للعرباوي وتكليفه تشكيل الحكومة

545885420 1213342340827491 3096011757054615829 n تعيين سيفي غريب رئيساً لوزراء الجزائر خلفاً للعرباوي وتكليفه تشكيل الحكومة
تعيين سيفي غريب رئيس للوزراء الجزائري_ رئاسة الجمهورية الجزائرية "فيسبوك"

الجزائر-سانا

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم مرسوماً يقضي بتعيين وزير الصناعة سيفي غريب رئيساً للوزراء (وزيراً أول)، خلفاً لنذير العرباوي، الذي أنهى تبون مهامه بموجب مرسوم رئاسي سابق.

وذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان رسمي أن الرئيس تبون استقبل سيفي غريب في مقر الرئاسة، حيث تم تكليفه رسمياً تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن شغل منصب الوزير الأول بالنيابة خلال الفترة الماضية.

وكان غريب قد تسلّم مهامه بالنيابة يوم الخميس الماضي في قصر الحكومة، خلفاً للعرباوي، في إطار إجراءات انتقال السلطة التي جاءت عقب سلسلة من التعديلات الحكومية.

ويُعد سيفي غريب من الشخصيات التكنوقراطية البارزة في الجزائر، حيث شغل سابقاً مناصب متعددة في قطاع الصناعة، من بينها إدارة الجامعة الصناعية، إلى جانب توليه حقيبة الصناعة في التعديل الوزاري الأخير.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة تشكيل الحكومة الجزائرية، وسط توقعات بإجراء تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، بما ينسجم مع توجهات المرحلة المقبلة.

رابطة العالم الإسلامي: قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا بارقة أمل لشعبها
أبو الغيط يدعو إلى وقف الحروب وإنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة
فرنسا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ثلاثة من مواطنيها المحتجزين
الأونروا: يجب وقف القصف في غزة والسماح بدخول المساعدات
رئيس البرلمان العربي يطالب بإطلاق نداء برلماني عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك