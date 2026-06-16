أدنوك تبيع أكثر من 30 مليون برميل من الخام لشركات تكرير آسيوية منذ مطلع الشهر

أبو ظبي-سانا‏

أعلنت مصادر في شركات تكرير آسيوية، أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية ‌‏”أدنوك” باعتها ما لا يقل عن 30 مليون ‌‏‌برميل من الخام في سوق المعاملات ‏الفورية منذ بداية الشهر.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء عن تلك المصادر قولها: إن الشركة ‏الوطنية الإماراتية عرضت المزيد هذا الأسبوع، وهو ‏ما يرفع الصادرات ‏خلال فترة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.‏

وباعت الشركة الإماراتية شحنات النفط إلى شركات تكرير في الهند والصين ‏وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى ‏شركات تجارية عالمية. ‏

وقالت المصادر: إنه تم تسعير بعض الشحنات بسعر يساوي أو ⁠بعلاوة بسيطة ‏فوق خام دبي، على أن يتم تحميلها بين شهري ‏حزيران وآب.‏

يشار إلى أن “أدنوك” أعلنت في الـ 23 من آذار الماضي إجراء تعديلات تشغيلية ‏مؤقتة على إنتاجها من الغاز الطبيعي ‏المسال والسوائل المتداولة للتصدير، ‏نتيجة للاضطرابات ⁠المستمرة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.‏

وأدى إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه خلال الفترة الماضية ‏إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، ‏بعدما تحول الممر البحري ‏الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية – ‏الإيرانية.‏