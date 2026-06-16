أدنوك تبيع أكثر من 30 مليون برميل من الخام لشركات تكرير آسيوية منذ مطلع الشهر

أبو ظبي-سانا
أعلنت مصادر في شركات تكرير آسيوية، أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية ”أدنوك” باعتها ما لا يقل عن 30 مليون برميل من الخام في سوق المعاملات الفورية منذ بداية الشهر.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء عن تلك المصادر قولها: إن الشركة الوطنية الإماراتية عرضت المزيد هذا الأسبوع، وهو ما يرفع الصادرات خلال فترة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وباعت الشركة الإماراتية شحنات النفط إلى شركات تكرير في الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى شركات تجارية عالمية.
وقالت المصادر: إنه تم تسعير بعض الشحنات بسعر يساوي أو بعلاوة بسيطة فوق خام دبي، على أن يتم تحميلها بين شهري حزيران وآب.
يشار إلى أن “أدنوك” أعلنت في الـ 23 من آذار الماضي إجراء تعديلات تشغيلية مؤقتة على إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المتداولة للتصدير، نتيجة للاضطرابات المستمرة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وأدى إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه خلال الفترة الماضية إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.