تحقيقات في ألبانيا تطال مشروعاً سياحياً مرتبطاً بعائلة ترامب

تيرانا-سانا
أصدرت النيابة العامة المختصة بقضايا مكافحة الفساد في ألبانيا مذكرات اعتقال بحق 20 شخصاً على خلفية تحقيقات وشبهات حول مشروع سياحي يجري التخطيط له لصالح شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر.
وذكرت النيابة أمس السبت، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، أن السلطات أوقفت أربعة من المطلوبين، وفرضت الحجز الاحترازي على أصول عقارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 128.4 مليون يورو.
وأوضحت أن جزءاً من العقارات المحجوزة يقع في مناطق ساحلية ومحميات طبيعية، وهي المواقع ذاتها التي اشترتها إحدى الشركات لإقامة مشروع سياحي أعلنت عنه إيفانكا مؤخراً.
وشهدت تيرانا خلال الأيام الماضية تظاهرات متواصلة ضد المشروع، حيث يتهم المعارضون والناشطون البيئيون الحكومة الألبانية بتسهيل الاستملاك العقاري لصالح المستثمرين الأجانب على حساب النظم البيئية المحلية.
وحتى الآن، لم يُشيَّد أي مبنى بعد، لكن المشروع طُرح عبر صور نُشرت على حساب كوشنر في إنستغرام، وزيارات قامت بها إيفانكا لألبانيا برفقة مستثمرين خلال الشتاء الماضي، وتصريحات حديثة لابنة الرئيس الأمريكي في بودكاست للترويج لهذا المشروع الواقع على البحر الأدرياتيكي.