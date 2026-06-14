تحقيقات في ألبانيا تطال مشروعاً سياحياً مرتبطاً بعائلة ترامب

تيرانا-سانا‏

أصدرت النيابة العامة المختصة بقضايا مكافحة الفساد في ألبانيا مذكرات ‏اعتقال بحق 20 شخصاً على خلفية تحقيقات وشبهات حول مشروع سياحي ‏يجري التخطيط له لصالح شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس ‏الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر.‏

وذكرت النيابة أمس السبت، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، أن السلطات أوقفت أربعة ‌‏من المطلوبين، وفرضت الحجز الاحترازي على أصول عقارية واستثمارية ‌‏تتجاوز قيمتها 128.4 مليون يورو.‏

وأوضحت أن جزءاً من العقارات المحجوزة يقع في مناطق ساحلية ‌‏ومحميات طبيعية، وهي المواقع ذاتها التي اشترتها إحدى الشركات لإقامة ‌‏مشروع سياحي أعلنت عنه إيفانكا مؤخراً.‏

وشهدت تيرانا خلال الأيام الماضية تظاهرات متواصلة ضد المشروع، حيث ‏يتهم المعارضون والناشطون ‏البيئيون الحكومة ‏الألبانية بتسهيل الاستملاك ‏العقاري لصالح ‏المستثمرين ‏الأجانب على حساب ‏النظم البيئية المحلية.‏

وحتى الآن، لم يُشيَّد أي مبنى بعد، لكن المشروع طُرح عبر صور نُشرت ‌‏‌‏على ‏حساب كوشنر في إنستغرام، وزيارات قامت بها إيفانكا لألبانيا ‌‏برفقة ‌‏مستثمرين خلال الشتاء الماضي، وتصريحات حديثة لابنة الرئيس ‌‏الأمريكي ‏في ‏بودكاست للترويج لهذا المشروع الواقع على البحر ‌‏الأدرياتيكي.‏