مجلس الذهب العالمي: البنوك المركزية تتجه لزيادة احتياطاتها خلال العام المقبل

لندن-سانا ‏

كشف مجلس الذهب العالمي أن عدداً متزايداً من البنوك المركزية حول العالم يعتزم تعزيز ‏حيازاته من المعدن الثمين خلال العام المقبل.‏

وذكرت رويترز أن المجلس أوضح في نتائج استطلاعه السنوي الصادر، اليوم الثلاثاء، أن ‌‏45 بالمئة من مديري الاحتياطيات المشاركين في الاستطلاع يتوقعون زيادة مؤسساتهم ‏لمقتنيات الذهب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بارتفاع قدره نقطتان مئويتان مقارنة ‏بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء الاستطلاع.‏

وشمل الاستطلاع 74 بنكاً مركزياً، حيث أفاد 54 بالمئة من المشاركين بأن احتياطاتهم ‏من الذهب ستبقى دون تغيير، فيما توقع واحد بالمئة فقط انخفاضها.‏

وقال رئيس قطاع البنوك المركزية في المجلس شاوكاي: إن البنوك لا تزال مهتمة بالذهب، ‏ولم يغير انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من رأيها.‏

وفي السياق ذاته، توقعت شركة “ميتالز فوكاس” للاستشارات أن يتراجع الطلب العالمي ‏على الذهب من جانب البنوك المركزية بنحو 15 بالمئة، خلال عام 2026 مقارنة بالعام ‏السابق من حيث الكميات المشتراة، إلا أنه سيظل أعلى من المستويات المسجلة قبل عام ‌‏2022، ما يجعله عاملاً داعماً لأسواق الذهب على المدى المتوسط.‏