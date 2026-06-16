مجلس الذهب العالمي: البنوك المركزية تتجه لزيادة احتياطاتها خلال العام المقبل

لندن-سانا
كشف مجلس الذهب العالمي أن عدداً متزايداً من البنوك المركزية حول العالم يعتزم تعزيز حيازاته من المعدن الثمين خلال العام المقبل.
وذكرت رويترز أن المجلس أوضح في نتائج استطلاعه السنوي الصادر، اليوم الثلاثاء، أن 45 بالمئة من مديري الاحتياطيات المشاركين في الاستطلاع يتوقعون زيادة مؤسساتهم لمقتنيات الذهب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بارتفاع قدره نقطتان مئويتان مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء الاستطلاع.
وشمل الاستطلاع 74 بنكاً مركزياً، حيث أفاد 54 بالمئة من المشاركين بأن احتياطاتهم من الذهب ستبقى دون تغيير، فيما توقع واحد بالمئة فقط انخفاضها.
وقال رئيس قطاع البنوك المركزية في المجلس شاوكاي: إن البنوك لا تزال مهتمة بالذهب، ولم يغير انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من رأيها.
وفي السياق ذاته، توقعت شركة “ميتالز فوكاس” للاستشارات أن يتراجع الطلب العالمي على الذهب من جانب البنوك المركزية بنحو 15 بالمئة، خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق من حيث الكميات المشتراة، إلا أنه سيظل أعلى من المستويات المسجلة قبل عام 2022، ما يجعله عاملاً داعماً لأسواق الذهب على المدى المتوسط.