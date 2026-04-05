هجوم بطائرات مسيرة على وحدات شركة الخليج البتروكيماوية في البحرين

المنامة-سانا

أعلنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في البحرين اليوم الأحد، عن تعرض عدد من وحداتها التشغيلية، لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية، أسفر عن اندلاع حريق في تلك الوحدات.

ونقلت الوكالة البحرينية عن الشركة قولها: إن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ وفرق الدفاع المدني تعمل حالياً على تقييم الأضرار وحصرها بدقة.

وأوضحت الشركة أن سلامة الموظفين والكوادر البشرية تبقى على رأس أولوياتها، وأضافت: إن العمل مستمر، لتأمين الموقع، ومنع أي تداعيات إضافية للحادث.

وأعلنت شركة “بابكو إنرجيز” البحرينية للطاقة في وقت سابق اليوم، عن تعرّض أحد مرافق التخزين التابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة إيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد الخزانات، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

مسؤول أممي: على إسرائيل إنهاء وجودها بالأرض الفلسطينية المحتلة 
مستوطنون يقطعون نحو 300 شجرة زيتون شمال رام الله
هزة أرضية بقوة 4,6 تضرب كهرمان مرعش التركية
أردوغان: حرب الإبادة في غزة امتحان للضمير الإنساني
الولايات المتحدة تشهد ثاني أطول إغلاق حكومي
