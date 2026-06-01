قطر تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات التصعيد

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية جرت تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرةً، أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ومحاولة خطيرة لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء “قنا”، اليوم الإثنين، أن المسجد الأقصى المبارك مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، تعد باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما جددت قطر موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، بما يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة.

وكانت مجموعة من المستوطنين قد اقتحمت أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفعت علم الاحتلال الإسرائيلي تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ونفذت ممارسات استفزازية داخل باحاته، بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد.