الصحة اللبنانية: 15 قتيلاً في غارات إسرائيلية استهدفت بيروت والجنوب

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل 15 شخصاً وإصابة 15 آخرين جراء غارات جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، طالت مواقع في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيانات: ” إن غارة استهدفت بلدة خربة سلم أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بينما أسفرت غارة أخرى استهدفت فندقاً في بيروت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين”.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مقهى في بلدة جبال البطم التابعة لقضاء صور، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، في حين قُتل شخصان كذلك باستهداف طائرة مسيرة لموقع في بلدة كفر رمان الواقعة بقضاء النبطية.

وأكدت الوزارة في بياناتها، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملياتها في المواقع المتضررة لانتشال الضحايا وإجلاء الجرحى.

وتشهد الأوضاع في لبنان منذ فجر الإثنين الماضي تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، حيث ردت إسرائيل بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.