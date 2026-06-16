الاقتصاد ترفع جاهزية مخابرها وتوسّع الفحوص لضبط جودة المنتجات بالأسواق

دمشق-سانا ‏

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تواصل مديرية المواصفات الفنية والمخابر في وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ أعمال ‏التحليل والاختبار للمواد الغذائية وغير الغذائية، بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات ‏المعتمدة وضمان سلامتها وجودتها، بالتوازي مع تطوير قدرات المخابر، ورفع كفاءة ‏كوادرها الفنية. ‏

‏تعزيز جودة المنتجات

‏‏وتؤدي المديرية دوراً أساسياً في منظومة الرقابة على السلع والمنتجات المتداولة في ‏الأسواق، من خلال إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية وفق المواصفات القياسية السورية ‏والمرجعيات الدولية المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات، ولا ‏سيما مع اتساع حركة الاستيراد، وتنوع السلع المطروحة في الأسواق. ‏

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وأكدت مديرة مديرية المواصفات الفنية والمخابر في وزارة الاقتصاد والصناعة سمر فواز ‏الخليل، أن المديرية تواصل إجراء التحاليل والفحوص اللازمة للمواد الغذائية وغير الغذائية ‏للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وضمان سلامتها وجودتها، بالتوازي مع ‏مشاركتها في اللجان الفنية التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لوضع ‏الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة للسلع والمنتجات المطروحة في الأسواق.

‏‏ ‏اعتماد المواصفات السورية

‏‏أوضحت الخليل أن المديرية تعتمد في أعمال التحليل والاختبار على المواصفات القياسية ‏السورية إلى جانب عدد من المرجعيات العالمية المعتمدة، ومنها مواصفات الاتحاد ‏الأوروبي ونظام الكودكس “دستور الغذاء العالمي”، بما يعزز موثوقية النتائج ويضمن ‏توافق المنتجات مع المعايير المطلوبة. ‏

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وأشارت إلى أن توسع حركة الاستيراد وتنوع المنتجات في ظل “السوق الحر” أدى إلى ‏زيادة حجم العمل والمسؤوليات الملقاة على عاتق المخابر الفنية، مبينةً أن الرقابة أصبحت ‏أكثر أهمية للتحقق من مدى مطابقة المنتجات وسلامتها للاستهلاك البشري.

‏‏‏‏14 مخبراً بالمحافظات‏

لفتت الخليل إلى أن المديرية تمتلك 14 مخبراً موزعة على المحافظات، وتعمل بصورة ‏مستمرة على تطوير كفاءة كوادرها الفنية من خلال برامج تدريبية سنوية ودورية تشمل ‏العاملين في الوزارة والمخابر بالمحافظات، موضحةً أن البرامج التدريبية التي شهدت ‏تراجعاً خلال السنوات الماضية عادت لتنفذ بشكل شبه شهري بعد تحرير سوريا، بما في ‏ذلك دورات متخصصة للمحللين. ‏

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وبيّنت وجود اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” للحصول ‏على الاعتماد وفق المواصفة الدولية “آيزو 17025” الخاصة بكفاءة واعتمادية المخابر، ‏واصفةً ذلك بأنه يشكل نقلة نوعية في تطوير عمل المخابر ورفع مستوى أدائها.

‏‏تحديات العمل

‏‏وحول التحديات القائمة، أوضحت الخليل أن الأجهزة المخبرية تحتاج إلى أعمال صيانة ‏مستمرة وتحديث دوري لمواكبة المتطلبات الفنية المتزايدة في الأسواق، مشيرةً إلى أن طبيعة ‏الأجهزة الحساسة تستدعي توفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرارية عملها بكفاءة. ‏

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وأكدت الخليل أن رؤية المديرية المستقبلية تركز على توسيع الشراكات والاتفاقيات مع ‏الجهات الخارجية لتطوير الكوادر الفنية وتحديث الأجهزة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية ‏للمخابر في المحافظات، بما ينسجم مع متطلبات الاعتمادية الدولية، ويسهم في تسهيل ‏الحصول عليها مستقبلاً. ‏

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وتعد المخابر الفنية ركناً أساسياً في منظومة الرقابة والجودة، إذ تسهم في التحقق من ‏سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتعزيز حماية المستهلك ودعم تنافسية ‏المنتجات الوطنية، بالتوازي مع تطوير الكوادر والتجهيزات، بما يواكب متطلبات الأسواق ‏والمعايير الدولية. ‏