الاقتصاد ترفع جاهزية مخابرها وتوسّع الفحوص لضبط جودة المنتجات بالأسواق

دمشق-سانا
تواصل مديرية المواصفات الفنية والمخابر في وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ أعمال التحليل والاختبار للمواد الغذائية وغير الغذائية، بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وضمان سلامتها وجودتها، بالتوازي مع تطوير قدرات المخابر، ورفع كفاءة كوادرها الفنية.
تعزيز جودة المنتجات
وتؤدي المديرية دوراً أساسياً في منظومة الرقابة على السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، من خلال إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية وفق المواصفات القياسية السورية والمرجعيات الدولية المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات، ولا سيما مع اتساع حركة الاستيراد، وتنوع السلع المطروحة في الأسواق.
وأكدت مديرة مديرية المواصفات الفنية والمخابر في وزارة الاقتصاد والصناعة سمر فواز الخليل، أن المديرية تواصل إجراء التحاليل والفحوص اللازمة للمواد الغذائية وغير الغذائية للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وضمان سلامتها وجودتها، بالتوازي مع مشاركتها في اللجان الفنية التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لوضع الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة للسلع والمنتجات المطروحة في الأسواق.
اعتماد المواصفات السورية
أوضحت الخليل أن المديرية تعتمد في أعمال التحليل والاختبار على المواصفات القياسية السورية إلى جانب عدد من المرجعيات العالمية المعتمدة، ومنها مواصفات الاتحاد الأوروبي ونظام الكودكس “دستور الغذاء العالمي”، بما يعزز موثوقية النتائج ويضمن توافق المنتجات مع المعايير المطلوبة.
وأشارت إلى أن توسع حركة الاستيراد وتنوع المنتجات في ظل “السوق الحر” أدى إلى زيادة حجم العمل والمسؤوليات الملقاة على عاتق المخابر الفنية، مبينةً أن الرقابة أصبحت أكثر أهمية للتحقق من مدى مطابقة المنتجات وسلامتها للاستهلاك البشري.
14 مخبراً بالمحافظات
لفتت الخليل إلى أن المديرية تمتلك 14 مخبراً موزعة على المحافظات، وتعمل بصورة مستمرة على تطوير كفاءة كوادرها الفنية من خلال برامج تدريبية سنوية ودورية تشمل العاملين في الوزارة والمخابر بالمحافظات، موضحةً أن البرامج التدريبية التي شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية عادت لتنفذ بشكل شبه شهري بعد تحرير سوريا، بما في ذلك دورات متخصصة للمحللين.
وبيّنت وجود اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” للحصول على الاعتماد وفق المواصفة الدولية “آيزو 17025” الخاصة بكفاءة واعتمادية المخابر، واصفةً ذلك بأنه يشكل نقلة نوعية في تطوير عمل المخابر ورفع مستوى أدائها.
تحديات العمل
وحول التحديات القائمة، أوضحت الخليل أن الأجهزة المخبرية تحتاج إلى أعمال صيانة مستمرة وتحديث دوري لمواكبة المتطلبات الفنية المتزايدة في الأسواق، مشيرةً إلى أن طبيعة الأجهزة الحساسة تستدعي توفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرارية عملها بكفاءة.
وأكدت الخليل أن رؤية المديرية المستقبلية تركز على توسيع الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الخارجية لتطوير الكوادر الفنية وتحديث الأجهزة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمخابر في المحافظات، بما ينسجم مع متطلبات الاعتمادية الدولية، ويسهم في تسهيل الحصول عليها مستقبلاً.
وتعد المخابر الفنية ركناً أساسياً في منظومة الرقابة والجودة، إذ تسهم في التحقق من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتعزيز حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتجات الوطنية، بالتوازي مع تطوير الكوادر والتجهيزات، بما يواكب متطلبات الأسواق والمعايير الدولية.