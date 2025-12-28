مصرع 15 شخصاً جراء سقوط حافلة في وادٍ سحيق بغواتيمالا

غواتيمالا-سانا

لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 15 آخرون على الأقل جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ سحيق غرب غواتيمالا.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن السلطات المحلية قولها: “إن حافلة نقل بين البلديات انحرفت عن مسارها على الطريق السريع للبلدان الأمريكية (طريق الأمريكيتين) خارج بلدة توتونيكابان وسقطت في وادٍ عميق، ما أسفر عن مقتل 15 راكباً وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة”، مشيرةً إلى إعلان الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

من جانبهم، أوضح مسؤولون محليون أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات بالغة واستغرقت أكثر من ساعتين لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين من موقع الحادث.

بدوره، أعرب الرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو عن أسفه البالغ إزاء هذه المأساة، مؤكداً تنسيق كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة للمتضررين وعائلات الضحايا.

وتشهد غواتيمالا وتيرة مرتفعة لحوادث السير جراء الطبيعة الجبلية للبلاد وتهالك شبكة الطرق وضيقها، إضافة إلى تساهل تطبيق قوانين النقل، حيث تشير إحصائيات الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة النقل إلى وقوع 446 حادثاً مرورياً منذ مطلع العام الجاري، أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين.