وزير الخارجية اللبناني: لبنان قادر على حسم ملف السلاح باستقلالية تامة

بيروت-سانا‏

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، أن بلاده قادرة على ‏حسم ملف سلاح ميليشيا حزب الله باستقلالية ‏تامة، مشيراً إلى أن ذلك يستلزم ‏اتخاذ قرارات حازمة مدعومة من المجتمع الدولي‎.‎

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رجي قوله في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية: إن “حزب الله بات ‏مهزوماً على الصعيدين ‏الاستراتيجي والعسكري، غير أنه لا يزال يُحكم قبضته على جزء كبير مما ‏يُعرف بالدولة العميقة، ‏محتفظاً بأسلحته ونفوذه داخل الإدارات.

وشدّد رجي على ضرورة الفصل التام بين الملف اللبناني، وأي اتفاق محتمل ‏بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن لبنان لن يقبل ‏أن يتفاوض أحد بدلاً عنه، أو يوقّع اتفاقات باسمه، لأن ذلك سيكون حتماً على حساب سيادته‎.”‎

وأعرب الوزير اللبناني عن أمل كبير في الوساطة الأمريكية للتوصل إلى ‏وقف دائم لإطلاق النار، يُفضي لاحقاً إلى انسحاب ‏إسرائيلي كامل من ‏الأراضي اللبنانية، وتفكيك ميليشيا حزب الله، واصفاً المساعي الأمريكية حتى ‏الآن بأنها “إيجابية إلى حدٍّ ‏ما‎.”‎

وانتقد رجي ما وصفه بتساهل المجتمع الدولي مع النظام الإيراني، رغم ما ‏أسفرت عنه الحروب التي شنّها وكلاؤه من ‏ضحايا وخسائر، في إشارة إلى ‏عمليات اختطاف الرهائن والاغتيالات والهجمات على السفارات وقوات ‏حفظ السلام.

واعتبر رجي أن التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله أمر ‏غير واقعي، مؤكداً “أن ميليشيا حزب الله كيان ‏واحد في خدمة إيران التي ‏تعمل على زعزعة استقرار الشرق الأوسط‎”.‎

كما دعا رجي فرنسا إلى الاضطلاع بدور داعم للجيش اللبناني، وتقديم الدعم ‏الدبلوماسي، والعمل على إيجاد إطار بديل ‏لقوات اليونيفيل التي تنتهي ولايتها ‏نهاية العام الجاري‎.‎

وكان رجي اعتبر الأربعاء الماضي، أن المفاوضات ‏المباشرة بين الحكومة ‏اللبنانية وإسرائيل، تمثل السبيل الوحيد ‌‏لإنهاء ‏الحرب على بلاده.‏

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ17 من ‏نيسان الماضي، يستمر ‏القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في ‌‏لبنان، ‌‏ما ‏يسفر عن قتلى وجرحى، ‏كما تواصل قوات الاحتلال ‏توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان ‏بإخلائها من ‌‏السكان، ‏وتفجير وهدم المنازل‎.‎