وزير الخارجية اللبناني: لبنان قادر على حسم ملف السلاح باستقلالية تامة

بيروت-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، أن بلاده قادرة على حسم ملف سلاح ميليشيا حزب الله باستقلالية تامة، مشيراً إلى أن ذلك يستلزم اتخاذ قرارات حازمة مدعومة من المجتمع الدولي.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رجي قوله في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية: إن “حزب الله بات مهزوماً على الصعيدين الاستراتيجي والعسكري، غير أنه لا يزال يُحكم قبضته على جزء كبير مما يُعرف بالدولة العميقة، محتفظاً بأسلحته ونفوذه داخل الإدارات.
وشدّد رجي على ضرورة الفصل التام بين الملف اللبناني، وأي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن لبنان لن يقبل أن يتفاوض أحد بدلاً عنه، أو يوقّع اتفاقات باسمه، لأن ذلك سيكون حتماً على حساب سيادته.”
وأعرب الوزير اللبناني عن أمل كبير في الوساطة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يُفضي لاحقاً إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وتفكيك ميليشيا حزب الله، واصفاً المساعي الأمريكية حتى الآن بأنها “إيجابية إلى حدٍّ ما.”
وانتقد رجي ما وصفه بتساهل المجتمع الدولي مع النظام الإيراني، رغم ما أسفرت عنه الحروب التي شنّها وكلاؤه من ضحايا وخسائر، في إشارة إلى عمليات اختطاف الرهائن والاغتيالات والهجمات على السفارات وقوات حفظ السلام.
واعتبر رجي أن التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله أمر غير واقعي، مؤكداً “أن ميليشيا حزب الله كيان واحد في خدمة إيران التي تعمل على زعزعة استقرار الشرق الأوسط”.
كما دعا رجي فرنسا إلى الاضطلاع بدور داعم للجيش اللبناني، وتقديم الدعم الدبلوماسي، والعمل على إيجاد إطار بديل لقوات اليونيفيل التي تنتهي ولايتها نهاية العام الجاري.
وكان رجي اعتبر الأربعاء الماضي، أن المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب على بلاده.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.