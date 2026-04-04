ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,291 قتيلاً و172,068 مصاباً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.291 قتيلاً، و172.068 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم السبت بوصول قتيلين و25 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الظروف الميدانية الصعبة ونقص الإمكانيات.

وارتفع إجمالي عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 715 بينما بلغ عدد المصابين 1968 كما تم انتشال 756 جثماناً خلال الفترة ذاتها.