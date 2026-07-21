النقل تطور منظومة إجازات السوق وتعيد تأهيل مراكزها في المحافظات

دمشق-سانا

حققت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل نتائج إيجابية خلال النصف الأول من ‏عام 2026، بالتوازي مع تنفيذ خطط لتطوير منظومة منح الإجازات إدارياً وفنياً‎ ‎واستثمارياً، وتأهيل الكوادر والمراكز، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ‏السلامة المرورية.‏

وأوضح مدير إجازات السوق في الوزارة محمد العلوش، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الثلاثاء، أن عدد المتقدمين إلى اختبارات الحصول على إجازات السوق بلغ 78 ألفاً ‏و845، نجح منهم 64 ألفاً و226 من المرة الأولى، و4 آلاف و72 بعد إعادة ‏الاختبار، ليصل إجمالي الناجحين إلى 68 ألفاً و298، بنسبة تقارب 86.6 ‏بالمئة.‏

وأشار العلوش إلى أن عدد الراسبين بلغ 10 آلاف و207، فيما لم يتقدم 340 إلى ‏الامتحانات أو استنفدوا فرص التقدم المتاحة.‏

وأكد أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتطوير إجراءات التدريب والفحص ورفع ‏كفاءتها، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع مستويات ‏السلامة المرورية.‏

هيكلية تنظيمية جديدة

وبيّن العلوش أن المديرية أنجزت إعداد هيكلية تنظيمية نموذجية، ورفعتها إلى وزارة ‏النقل التي أحالتها بدورها إلى وزارة التنمية الإدارية، حيث خضعت للدراسة وأجريت ‏عليها تعديلات تمهيداً لإقرارها بصيغتها النهائية.‏

وأضاف أنه تم تحديد احتياجات المديرية من الموظفين والمهندسين لتغطية الشواغر ‏المستحدثة ضمن الهيكلية الجديدة، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بالأداء المؤسسي.‏

تدريب المدرسين والفاحصين

ولفت العلوش إلى أن المديرية بدأت تنفيذ برامج تدريبية لعدد من المدرسين ‏والمدربين في مدارس تعليم قيادة المركبات، ضمن خطة مرحلية يجري توسيعها ‏تدريجياً لتشمل مختلف المدارس في المحافظات.‏

كما استحدثت المديرية المركزية دائرة للتدريب والتأهيل الفني، تتولى تدريب ‏المدرسين والمدربين والفاحصين وتأهيلهم، ومنحهم شهادات تثبت كفاءتهم وقدرتهم ‏على أداء مهامهم وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة التدريب ‏والاختبارات.‏

إعادة تأهيل المراكز المتضررة

وأوضح العلوش أن مراكز إجازات السوق العاملة حالياً تشمل دمشق واللاذقية ‏وطرطوس وسرمدا في محافظة إدلب، فيما يجري العمل على إعادة تفعيل مركز ‏الرقة تدريجياً خلال الفترة المقبلة.‏

وأشار إلى أن عدداً من المراكز تعرض لدمار كلي أو جزئي جراء قصف النظام ‏البائد خلال سنوات الثورة، ما استدعى إدراج إعادة تأهيلها ضمن الخطة الاستثمارية ‏لعام 2026.‏

وتشمل الخطة إعادة تأهيل مركز حلب في منطقة النقارين بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ‌‏2.446 مليار ليرة سورية جديدة، إضافة إلى تأهيل مركز حمص بتكلفة 280 ‏مليون ليرة سورية جديدة، لتجهيز إحدى الكتل والساحات وإعادتها إلى الخدمة.‏

وأكد العلوش مواصلة تنفيذ خطة المديرية لتحديث منظومة إجازات السوق، من ‏خلال تطوير البنية التنظيمية وتأهيل الكوادر الفنية وإعادة تأهيل المراكز المتضررة ‏وتحديث إجراءات منح الإجازات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، ‏ويسهم في تعزيز السلامة المرورية.‏

وكانت المديرية سجلت، خلال الربع الأول من العام الجاري، 54 ألفاً و169 ‏متقدماً، تقدّم منهم إلى الاختبارات 38 ألفاً و928، بنسبة حضور بلغت 71.9 ‏بالمئة، فيما بلغ عدد الناجحين 27 ألفاً و312 متقدماً، بنسبة نجاح وصلت إلى ‌‏70.2 بالمئة من المتقدمين.‏