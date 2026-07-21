النقل تطور منظومة إجازات السوق وتعيد تأهيل مراكزها في المحافظات

دمشق-سانا
حققت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، بالتوازي مع تنفيذ خطط لتطوير منظومة منح الإجازات إدارياً وفنياً واستثمارياً، وتأهيل الكوادر والمراكز، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز السلامة المرورية.
وأوضح مدير إجازات السوق في الوزارة محمد العلوش، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين إلى اختبارات الحصول على إجازات السوق بلغ 78 ألفاً و845، نجح منهم 64 ألفاً و226 من المرة الأولى، و4 آلاف و72 بعد إعادة الاختبار، ليصل إجمالي الناجحين إلى 68 ألفاً و298، بنسبة تقارب 86.6 بالمئة.
وأشار العلوش إلى أن عدد الراسبين بلغ 10 آلاف و207، فيما لم يتقدم 340 إلى الامتحانات أو استنفدوا فرص التقدم المتاحة.
وأكد أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتطوير إجراءات التدريب والفحص ورفع كفاءتها، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع مستويات السلامة المرورية.
هيكلية تنظيمية جديدة
وبيّن العلوش أن المديرية أنجزت إعداد هيكلية تنظيمية نموذجية، ورفعتها إلى وزارة النقل التي أحالتها بدورها إلى وزارة التنمية الإدارية، حيث خضعت للدراسة وأجريت عليها تعديلات تمهيداً لإقرارها بصيغتها النهائية.
وأضاف أنه تم تحديد احتياجات المديرية من الموظفين والمهندسين لتغطية الشواغر المستحدثة ضمن الهيكلية الجديدة، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بالأداء المؤسسي.
تدريب المدرسين والفاحصين
ولفت العلوش إلى أن المديرية بدأت تنفيذ برامج تدريبية لعدد من المدرسين والمدربين في مدارس تعليم قيادة المركبات، ضمن خطة مرحلية يجري توسيعها تدريجياً لتشمل مختلف المدارس في المحافظات.
كما استحدثت المديرية المركزية دائرة للتدريب والتأهيل الفني، تتولى تدريب المدرسين والمدربين والفاحصين وتأهيلهم، ومنحهم شهادات تثبت كفاءتهم وقدرتهم على أداء مهامهم وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة التدريب والاختبارات.
إعادة تأهيل المراكز المتضررة
وأوضح العلوش أن مراكز إجازات السوق العاملة حالياً تشمل دمشق واللاذقية وطرطوس وسرمدا في محافظة إدلب، فيما يجري العمل على إعادة تفعيل مركز الرقة تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن عدداً من المراكز تعرض لدمار كلي أو جزئي جراء قصف النظام البائد خلال سنوات الثورة، ما استدعى إدراج إعادة تأهيلها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2026.
وتشمل الخطة إعادة تأهيل مركز حلب في منطقة النقارين بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.446 مليار ليرة سورية جديدة، إضافة إلى تأهيل مركز حمص بتكلفة 280 مليون ليرة سورية جديدة، لتجهيز إحدى الكتل والساحات وإعادتها إلى الخدمة.
وأكد العلوش مواصلة تنفيذ خطة المديرية لتحديث منظومة إجازات السوق، من خلال تطوير البنية التنظيمية وتأهيل الكوادر الفنية وإعادة تأهيل المراكز المتضررة وتحديث إجراءات منح الإجازات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، ويسهم في تعزيز السلامة المرورية.
وكانت المديرية سجلت، خلال الربع الأول من العام الجاري، 54 ألفاً و169 متقدماً، تقدّم منهم إلى الاختبارات 38 ألفاً و928، بنسبة حضور بلغت 71.9 بالمئة، فيما بلغ عدد الناجحين 27 ألفاً و312 متقدماً، بنسبة نجاح وصلت إلى 70.2 بالمئة من المتقدمين.