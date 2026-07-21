وزير الطاقة يبحث مع محافظ حلب واقع القطاع الخدمي ومعالجة تحديات المياه والكهرباء

حلب-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع محافظ حلب عزام الغريب واقع قطاع الطاقة في المحافظة، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى المحافظة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ومديري المديريات المعنية.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمشتقات النفطية، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات الحالية وسبل تعزيز التنسيق بين وزارة الطاقة ومحافظة حلب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، مسؤول قطاع الطاقة يوسف الشبلي، في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع ركز على مناقشة ملفات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمشتقات النفطية، ولا سيما التحديات المتعلقة بإمدادات المياه في مدينة حلب.

وأشار الشبلي إلى أن وزير الطاقة وجّه المديريات التابعة للوزارة بتسريع وتيرة العمل والإنجاز، كما جرى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة احتياجات المديريات بالتنسيق مع المحافظة، والإشراف ميدانياً على تنفيذ الحلول ومعالجة أسباب المشكلات القائمة.

من جانبه، بين عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب فرهاد خورتو، أن اللقاء شهد مناقشة التحديات التي تواجه قطاعات المياه والطاقة الكهربائية ومياه الري، واستعراض عدد من الحلول والإجراءات المقترحة، من بينها زيادة عدد ورش الصيانة، وإعادة تأهيل وتشغيل عدد من المحطات، ووضع خطة عمل لتطوير أداء المديريات التابعة للوزارة في المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مدينة حلب وريفها.

وتأتي زيارة وزير الطاقة إلى محافظة حلب في إطار الجولات الميدانية التي تجريها الوزارة لمتابعة واقع قطاع الطاقة في المحافظات والوقوف على احتياجاتها، حيث أجرى الوزير في وقت سابق اليوم جولة تفقدية إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، اطّلع خلالها على واقع عمل السد ومنشآته، وسير عمليات التشغيل والصيانة.